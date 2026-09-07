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Política Investigación por presuntas coimas

Causa ANDIS: rechazaron el pedido de Spagnuolo para frenar la pericia de los audios

En la causa ANDIS, el juez federal Ariel Lijo rechazó el planteo del exdirector del organismo y ordenó continuar con el análisis de 58 archivos. La defensa de Diego Spagnuolo apelará la resolución.

7 de Septiembre de 2026
Causa ANDIS: seguirá la pericia de los audios de Spagnuolo.
Causa ANDIS: seguirá la pericia de los audios de Spagnuolo. Foto: (NA)

En la causa ANDIS, el juez federal Ariel Lijo rechazó el planteo del exdirector del organismo y ordenó continuar con el análisis de 58 archivos. La defensa de Diego Spagnuolo apelará la resolución.

La causa ANDIS sumó una nueva resolución judicial: el juez federal Ariel Lijo rechazó el pedido del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, para frenar la pericia sobre los audios incorporados a la investigación por presuntas coimas.

 

La defensa del exfuncionario había cuestionado el análisis de 58 archivos al sostener que no se encontraban incluidos originalmente en la causa. Sin embargo, el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 desestimó el planteo y dispuso que los peritos de Gendarmería Nacional continuaran con los estudios previstos.

Tras conocerse la decisión, la defensa de Spagnuolo anticipó que apelará el fallo. Las pericias buscaron establecer si los audios atribuidos al exdirector de ANDIS fueron editados o adulterados.

 

Los argumentos del juez Ariel Lijo

 

En su resolución, Lijo sostuvo que “la cuestión que ahora introduce la defensa no resulta novedosa ni responde a una modificación sobreviniente del objeto de la experticia”. De esa manera, rechazó el argumento sobre una supuesta ampliación del material sometido a estudio.

El magistrado recordó que, cuando se ordenaron los análisis, los archivos habían sido identificados como aquellos “aportados oportunamente a la fiscalía instructora por el periodista Mauro Federico”. Por ese motivo, remarcó: “No existió, por ende, una modificación posterior de su objeto ni una decisión sorpresiva”.

 

Además, señaló que la defensa no había cuestionado inicialmente la medida y que incluso intervino “activamente” en la producción de los análisis, mediante la designación de un perito de parte y la propuesta de puntos específicos para profundizar los estudios.

 

El cuestionamiento a la defensa de Spagnuolo

 

Lijo consideró que el planteo presentado posteriormente resultaba incompatible con la actuación procesal que había mantenido la defensa durante el avance de la investigación, publicó NA.

 

Según argumentó, después de reclamar estudios para determinar la autenticidad e integridad de las grabaciones, consentir la individualización del material y participar de la pericia, no correspondía intentar paralizarla mediante una objeción que podría haber sido presentada anteriormente.

Temas:

Diego Spagnuolo ANDIS discapacidad
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