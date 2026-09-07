Un camión perdió su carga de ladrillos y obstruyó la Ruta 18 en Villaguay

REDACCIÓN ELONCE
El hecho ocurrió este lunes alrededor del mediodía, aproximadamente a la altura del kilómetro 147. Los ladrillos quedaron esparcidos sobre la calzada y solo un carril permaneció habilitado mientras maquinaria trabajaba en el lugar.
Un camión perdió su carga de ladrillos en la Ruta Nacional 18, a la altura de Villaguay, y provocó una importante obstrucción de la calzada durante el mediodía de este lunes. Debido a la situación, se solicitó a los conductores circular con precaución por el sector.
De acuerdo con la información publicada por el sitio Informatik-Villaguay-Noticias, el episodio ocurrió aproximadamente a la altura del kilómetro 147, en cercanías de una estación de GNC. Por circunstancias que se intentan establecer, se habría abierto una de las barandas o compuertas del acoplado del transporte.
Como consecuencia, una importante cantidad de ladrillos cayó sobre el pavimento y quedó desparramada a lo ancho de la ruta. La carga llegó a obstruir casi por completo la circulación, por lo que inicialmente quedó habilitada una sola vía para el tránsito.
Trabajan para liberar completamente la Ruta 18
Tras el incidente, maquinaria comenzó a trabajar en el lugar para retirar los ladrillos y despejar la calzada. Las tareas consistían en juntar la carga que había quedado distribuida sobre el pavimento y trasladarla fuera de la zona de circulación.
Mientras se desarrollaba el operativo, los vehículos podían continuar su recorrido por uno de los carriles. Por ese motivo, se recomendó reducir la velocidad y extremar las precauciones al transitar por el kilómetro 147 de la Ruta 18, ante la presencia de trabajadores y maquinaria sobre la calzada.
Según la información difundida desde Villaguay, se estimaba que las tareas finalizarían en poco tiempo y que posteriormente la ruta quedaría nuevamente habilitada en su totalidad. No se informó sobre personas lesionadas como consecuencia del episodio.