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Sociedad Tránsito reducido en RN 18

Un camión perdió su carga de ladrillos y obstruyó la Ruta 18 en Villaguay

El hecho ocurrió este lunes alrededor del mediodía, aproximadamente a la altura del kilómetro 147. Los ladrillos quedaron esparcidos sobre la calzada y solo un carril permaneció habilitado mientras maquinaria trabajaba en el lugar.

7 de Septiembre de 2026
Villaguay: camión perdió su carga de ladrillos y obstruyó la RN 18.
Villaguay: camión perdió su carga de ladrillos y obstruyó la RN 18. Foto: (Informatik-Villaguay-Noticias)

REDACCIÓN ELONCE

El hecho ocurrió este lunes alrededor del mediodía, aproximadamente a la altura del kilómetro 147. Los ladrillos quedaron esparcidos sobre la calzada y solo un carril permaneció habilitado mientras maquinaria trabajaba en el lugar.

Un camión perdió su carga de ladrillos en la Ruta Nacional 18, a la altura de Villaguay, y provocó una importante obstrucción de la calzada durante el mediodía de este lunes. Debido a la situación, se solicitó a los conductores circular con precaución por el sector.

 

De acuerdo con la información publicada por el sitio Informatik-Villaguay-Noticias, el episodio ocurrió aproximadamente a la altura del kilómetro 147, en cercanías de una estación de GNC. Por circunstancias que se intentan establecer, se habría abierto una de las barandas o compuertas del acoplado del transporte.

 

Como consecuencia, una importante cantidad de ladrillos cayó sobre el pavimento y quedó desparramada a lo ancho de la ruta. La carga llegó a obstruir casi por completo la circulación, por lo que inicialmente quedó habilitada una sola vía para el tránsito.

 

(Informatik-Villaguay-Noticias)
(Informatik-Villaguay-Noticias)

 

Trabajan para liberar completamente la Ruta 18

 

Tras el incidente, maquinaria comenzó a trabajar en el lugar para retirar los ladrillos y despejar la calzada. Las tareas consistían en juntar la carga que había quedado distribuida sobre el pavimento y trasladarla fuera de la zona de circulación.

 

(Informatik-Villaguay-Noticias)
(Informatik-Villaguay-Noticias)

 

Mientras se desarrollaba el operativo, los vehículos podían continuar su recorrido por uno de los carriles. Por ese motivo, se recomendó reducir la velocidad y extremar las precauciones al transitar por el kilómetro 147 de la Ruta 18, ante la presencia de trabajadores y maquinaria sobre la calzada.

 

Según la información difundida desde Villaguay, se estimaba que las tareas finalizarían en poco tiempo y que posteriormente la ruta quedaría nuevamente habilitada en su totalidad. No se informó sobre personas lesionadas como consecuencia del episodio.

 

Temas:

Tránsito Villaguay camión ruta 18
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