Finalizaron los trabajos de limpieza en el canal de desagüe pluvial del Túnel Subfluvial

El Túnel Subfluvial y la Municipalidad de Paraná concretaron una acción conjunta en el marco del Convenio de Cooperación y Asistencia vigente, orientado a fortalecer el trabajo articulado en materia hídrica y ambiental.
El Túnel Subfluvial y la Municipalidad de Paraná concretaron una acción conjunta en el marco del Convenio de Cooperación y Asistencia vigente, orientado a fortalecer el trabajo articulado en materia hídrica y ambiental.
El acuerdo, que sigue los lineamientos dispuestos por los gobiernos de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, contempló la ejecución de tareas de mantenimiento y puesta en valor del canal de desagüe pluvial ubicado en la cabecera entrerriana del viaducto. Las labores ejecutadas permitieron reforzar la prevención ante eventos climáticos extremos.
En ese contexto, finalizaron el pasado viernes los trabajos de limpieza y desmalezamiento integral del lugar, logrando una intervención que permanecía pendiente desde hacía un tiempo prolongado.
Se trata de un conducto estratégico para el drenaje de la zona, ya que concentra gran parte del caudal proveniente de la cuenca urbana de la ciudad de Paraná y de los excedentes pluviales generados dentro del propio predio del Ente, para luego desembocar en el río Paraná.
Los relevamientos técnicos realizados por el organismo interprovincial habían detectado una importante acumulación de sedimentos y una densa vegetación en el tramo lindero al viaducto. Esta obstrucción reducía considerablemente la capacidad del canal y comprometía el correcto escurrimiento.
Con las tareas concluidas, se recuperó por completo la sección hidráulica, se optimizó la circulación del agua y se restablecieron las condiciones óptimas de funcionamiento, lo que mejoró la capacidad de respuesta de la infraestructura frente a episodios climáticos cada vez más intensos.
Para el operativo, el municipio aportó maquinaria pesada y personal propio, mientras que el Túnel Subfluvial brindó los estudios hidráulicos, los registros históricos y el soporte técnico que sustentó la planificación de la intervención.
Según informaron fuentes provinciales, esta labor conjunta constituyó una medida preventiva clave para preservar la infraestructura vial, mejorar el sistema de drenaje urbano y brindar mayor seguridad a los miles de usuarios que transitan a diario por el enlace interprovincial.