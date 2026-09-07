Video: intentó sobrepasar una fila de autos en Ruta 7 y casi chocó de frente

Ruta 7: sobrepasó una fila y casi chocó de frente con un camión.

Una peligrosa maniobra en la Ruta Nacional 7 quedó registrada en video en plena cordillera de Mendoza, donde el conductor de un Volkswagen gris intentó sobrepasar una extensa fila de vehículos y terminó retrocediendo para evitar un choque frontal.

El episodio ocurrió en un sector sinuoso y con doble línea amarilla, señalización que prohíbe los adelantamientos. Pese a ello, el automovilista, cuyo vehículo tenía patente argentina, ingresó al carril contrario con la intención de superar a varios rodados que avanzaban lentamente.

Mientras continuaba con el sobrepaso, apareció de frente un camión. El conductor no podía regresar inmediatamente a su mano debido a la fila de vehículos, por lo que comenzó a circular marcha atrás.

El camionero frenó y evitó un choque

Ante la peligrosa situación, el transportista que avanzaba en sentido contrario redujo la velocidad y permitió que el Volkswagen retrocediera hasta encontrar un espacio para reincorporarse a su carril.

Toda la secuencia fue registrada por otro transportista chileno que circulaba detrás del automóvil. "¿Qué se puede esperar de los automovilistas? No sé dónde sacan la licencia de conducir, acá las deben regalar", comentó mientras filmaba.

Las imágenes posteriormente se viralizaron y generaron numerosas críticas. Entre las reacciones aparecieron pedidos para identificar y sancionar al responsable por la riesgosa maniobra.