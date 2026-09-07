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Sociedad Imprudencia al volante

Video: intentó sobrepasar una fila de autos en Ruta 7 y casi chocó de frente

Un automovilista realizó una peligrosa maniobra en plena cordillera mendocina. Circuló por el carril contrario para superar una fila de vehículos, pero apareció un camión de frente y debió retroceder. La secuencia quedó registrada en video.

7 de Septiembre de 2026
Ruta 7: sobrepasó una fila y casi chocó de frente con un camión.
Ruta 7: sobrepasó una fila y casi chocó de frente con un camión.

Un automovilista realizó una peligrosa maniobra en plena cordillera mendocina. Circuló por el carril contrario para superar una fila de vehículos, pero apareció un camión de frente y debió retroceder. La secuencia quedó registrada en video.

Una peligrosa maniobra en la Ruta Nacional 7 quedó registrada en video en plena cordillera de Mendoza, donde el conductor de un Volkswagen gris intentó sobrepasar una extensa fila de vehículos y terminó retrocediendo para evitar un choque frontal.

 

 

El episodio ocurrió en un sector sinuoso y con doble línea amarilla, señalización que prohíbe los adelantamientos. Pese a ello, el automovilista, cuyo vehículo tenía patente argentina, ingresó al carril contrario con la intención de superar a varios rodados que avanzaban lentamente.

 

Mientras continuaba con el sobrepaso, apareció de frente un camión. El conductor no podía regresar inmediatamente a su mano debido a la fila de vehículos, por lo que comenzó a circular marcha atrás.

 

 

El camionero frenó y evitó un choque

 

Ante la peligrosa situación, el transportista que avanzaba en sentido contrario redujo la velocidad y permitió que el Volkswagen retrocediera hasta encontrar un espacio para reincorporarse a su carril.

 

 

Toda la secuencia fue registrada por otro transportista chileno que circulaba detrás del automóvil. "¿Qué se puede esperar de los automovilistas? No sé dónde sacan la licencia de conducir, acá las deben regalar", comentó mientras filmaba.

 

Las imágenes posteriormente se viralizaron y generaron numerosas críticas. Entre las reacciones aparecieron pedidos para identificar y sancionar al responsable por la riesgosa maniobra.

 

Temas:

Auto choque frontal camión Ruta maniobra peligrosa
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