Cuatro entrerrianos ganaron millonarios premios en el Quini 6 y el Loto

Cuatro entrerrianos ganaron importantes premios en los juegos de azar que sortean diferentes loterías. Según informaron a Elonce desde el IAFAS, tres entrerrianos ganaron más de 31 millones de pesos en el Quini 6 y otro más de 26 millones en el Loto Plus.

En el caso del Quini, las boletas ganadoras se confeccionaron en las agencias Nº 753 de Paraná, Nº 172 de Federación y Nº 772 de Concepción del Uruguay. Cada uno de los apostadores se lleva $31.448.574. El premio corresponde a la modalidad Siempre Sale y también hubo ganadores en Santa Fe (2), Salta (1), San Juan (1), La Pampa (1), Capital Federal (1), Buenos Aires (2), Río Negro (1), Córdoba (3) y Misiones (1).

Más de 26 millones en el Loto

Por otra, en el Loto Plus, juego de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, hubo un ganador de Gualeguay que se hizo acreedor de $ 26.332.065. La boleta se confeccionó en la agencia Nº 341, según indicaron a Elonce desde el IAFAS.

El Loto Plus es un juego de azar muy popular en Argentina, al igual que el Quini 6. Se seleccionan 6 números del 0 al 45 y con un único valor de apuesta se participa de todas las modalidades: Tradicional; Match; Desquite; Sale o sale y Multiplicador. Se realizan dos sorteos semanales: los días miércoles y sábados a las 22

Para el próximo sorteo del Loto habrá en juego $ 23.858.000.000. Mientras que el Quini 6 repartirá en total $ 12.860.000.000. Elonce.com