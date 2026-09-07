Condenaron a muerte a una famosa presentadora egipcia por una causa de narcotráfico

La presentadora de televisión egipcia Sarah Khalifa estuvo entre las 12 personas condenadas a muerte este sábado por su presunto papel en una red de narcotráfico, según un medio estatal egipcio.

Los 12 acusados, incluida Khalifa, fueron condenados a morir en la horca y multados con 500.000 libras egipcias (US$ 9.800) por el Tribunal Penal de El Cairo, informó el periódico al-Ahram.

Fueron acusados de formar una banda criminal organizada “especializada en importar sustancias utilizadas en la fabricación de narcóticos con fines de tráfico”, además de poseer armas de fuego sin licencia, según al-Ahram. Otras nueve personas fueron condenadas a cadena perpetua y siete fueron absueltas.

Khalifa, que tiene 2,5 millones de seguidores en Instagram, es una conocida presentadora que dirige su propia clínica de belleza y presentó un programa de entretenimiento junto al músico Hamo Bika.

Un video difundido en las redes sociales mostraría a la presentadora llorando durante la lectura de la sentencia y pidiendo “misericordia y humanidad”. La autenticidad de esas imágenes no pudo ser comprobada de manera independiente.

“Nunca fumé un cigarrillo en mi vida. Juro ante Dios Todopoderoso que he sido víctima de una injusticia”, se escucha decir a Khalifa en la grabación.

Los fiscales dijeron que la red importaba desde el extranjero productos necesarios para la fabricación de drogas sintéticas y que distintas personas estaban a cargo de diferentes etapas del proceso.

Dijeron que incautaron 750 kilogramos de narcóticos sintéticos y otras materias primas en una propiedad residencial donde los acusados presuntamente almacenaban y fabricaban las drogas. Agregaron que el caso se sustentó en testimonios de 20 testigos, además de conversaciones, fotografías y videos.

Egipto dictó 492 condenas a muerte en 2025, una de las cifras más altas registradas en el mundo, según Amnistía Internacional. El país ejecutó a 23 presos.