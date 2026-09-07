Frustraron el presunto robo de 425 toneladas de maíz valuadas en más de $223 millones

La Justicia de Santiago del Estero ordenó un operativo para impedir una presunta “trilla clandestina”. La cosecha fue retirada bajo custodia policial en medio de una disputa por el campo.
La justicia de Santiago del Estero frustró la realización de una trillada nocturna para concretar el robo de 425 toneladas de maíz valuadas en más de $ 223.000.000, en un campo bautizado "Las Víboras", en el paraje La Nena, Los Juríes, departamento General Taboada.
Según la denuncia del empresario santafesino, Gustavo Ricardo Fain, es arrendatario desde el 2008 del campo (221 hectáreas) en representación de la empresa Fain Hnos. S.A de Villa Minetti Santa Fe. La empresa siembra maíz y cuando se aprestaban a levantar la cosecha se dio con personas que le habían usurparon la propiedad y le impedían retirar la cosecha.
El objetivo de los presuntos usurpadores era usar una máquina cosechadora e ingresar al campo este fin de semana, aprovechando que no había actividad judicial para realizar la "trilla clandestina" y hacer desaparecer el grano y transportarla a la vecina provincia de Santa Fe.
Asistido por su abogado, Fructuoso Rodríguez, Gustavo Fain denunció en la Fiscalía de Añatuya "usurpación y amenazas calificadas por el uso de armas".
Con la misma inmediatez, la jueza de Control y Garantías, Ana María González Ruiz, libró una cautelar genérica y ordenó el allanamiento para ingresar al campo con el objetivo exclusivo de proceder al levantamiento, recolección y transporte de la cosecha de maíz, con acompañamiento de la policía de la Departamental 13 y el Cuerpo Guardia de infantería. La tarea fue vigilada por los funcionarios policiales, tras desalojar a dos serenos dejados como consigna.
El trasfondo de la batalla judicial gira en torno a la validez de la documentación que obra en poder de una y otra parte. Según los voceros, el bando que fuera apartado este fin de semana alegaba tener derechos sobre el campo y restaba validez al derecho invocado por Fain, quien sostiene ser arrendatario legal.
En los últimos días, la escalada de violencia se habría trasladado al empleo de armas de fuego, lo cual fue alertado por Fain durante la semana pasada y este sábado mismo.
En su denuncia en los tribunales, habría señalado que dentro de su campo había dos hombres armados, quienes debieron literalmente rendirse ante la fuerza superior de los policías que coparon el campo para evitar que se llevaran la producción.
Ahora, las partes regresarán a los tribunales de Añatuya, General Taboada, ya que ambas afirman estar escudadas en el mismo derecho, con documentación respaldatoria, y algunos con escritura misma, aseguraron los voceros.
Como sea, las 425 toneladas de maíz salieron ya del campo, cargadas en 12 camiones (de 28 t cada uno) que antes de las 15 arribaron a Villa Minetti y fueron distribuidas en las instalaciones de la firma de los Fain en la provincia de Santa Fe.
Trilladoras, tres tractores, tolvas y 12 camiones
La investigación fue plasmada en el legajo 3130/226 y el epicentro el paraje La Nena, en los Juríes, General Taboada. En él, Agustín Isabelino Vivas fue denunciado por Gustavo Ricardo Fain por "supuestas amenazas y usurpación", detallaron los funcionarios policiales.
Dado a la gravedad del hecho, la jueza de turno, Ana María González Ruiz, refrendó una medida cautelar y envió a un ejército de policías. A la vez, ingresaron al campo 3 trilladoras, 3 tractores con tolvas y 12 camiones. Cada uno recogió 28 toneladas de maíz, tras agotadora labor en 90 hectáreas del campo "Las Víboras".
La tarea finalizó en la siesta y recién entonces los funcionarios policiales pudieron levantar el cuasi campamento, en un clima de neta tensión por los millones en juego.
Los voceros confiaron que ahora, la batalla se trasladará a los tribunales de Añatuya, ya que no se situaba solo en este presente de cosecha, sino a la legalidad, o no, en la posesión de la propiedad, enfatizaron los voceros al cierre de esta edición. (Fuente: El Liberal)