River ganó otra vez y Leonardo Ponzio bajó la euforia: “Recién van dos partidos”

River venció 3-1 a Independiente Rivadavia en el Monumental y consiguió su segunda victoria consecutiva desde la llegada de Leonardo Ponzio como entrenador. El triunfo confirmó una mejora en el rendimiento del equipo, aunque el técnico evitó sacar conclusiones apresuradas por el buen comienzo de su ciclo.

El exmediocampista valoró especialmente haber superado a uno de los protagonistas del campeonato y destacó la capacidad del equipo para asociarse y generar diferencias. Sin embargo, remarcó que el nuevo proceso apenas atraviesa sus primeros encuentros y que todavía queda mucho camino por recorrer.

“Nos da confianza. La actuación fue buena, jugamos contra el puntero y logramos asociarnos y hacer las cosas bien. Pudimos hacer la diferencia, pero recién van dos partidos”, expresó Ponzio luego del encuentro.

Ponzio destacó el trabajo del plantel

El entrenador evitó adjudicarse exclusivamente la recuperación y señaló que buena parte de la mejora responde al trabajo acumulado por los futbolistas. Según explicó, el plantel ya venía desarrollando mecanismos que ahora comenzaron a reflejarse en los resultados.

Para Leonardo Ponzio, las victorias modifican también la percepción sobre el rendimiento. El técnico consideró que los resultados terminan marcando el camino y permiten potenciar aspectos que anteriormente quedaban opacados cuando el equipo no conseguía ganar.

En cuanto a la propuesta futbolística, destacó la importancia de los laterales con proyección y de contar con jugadores capaces de manejar bien la pelota, características que históricamente identificó con los mejores equipos de River.

No pidió refuerzos

Otro de los temas abordados fue la posibilidad de incorporar un futbolista tras la lesión de Giorgio Costantini, que habilitó un cupo extraordinario. Ponzio aseguró que no solicitó refuerzos y manifestó su conformidad con el plantel disponible.

El entrenador también remarcó la presencia de jugadores surgidos de las divisiones inferiores como una alternativa para afrontar las necesidades que puedan aparecer durante la temporada.

Uno de los futbolistas que recibió elogios fue Fausto Vera. Ponzio destacó sus condiciones para desempeñarse como mediocampista central, una posición que conoce especialmente por haberla ocupado durante buena parte de su carrera.

River empieza a recuperar confianza

La otra situación que sigue el cuerpo técnico es la evolución de Aníbal Moreno, quien volvió a quedar afuera del equipo por una molestia lumbar. El mediocampista continúa con trabajos de recuperación y la expectativa es que pueda estar disponible para el próximo compromiso.

River enfrentará a Atlético Tucumán en su siguiente presentación y buscará sostener el impulso conseguido en las últimas dos fechas. El equipo comienza a mostrar señales de recuperación después de un semestre irregular.

Pese al buen arranque de su ciclo, Leonardo Ponzio mantiene un discurso prudente. Dos triunfos consecutivos permitieron recuperar confianza y mejorar el funcionamiento, pero el entrenador insiste en que el proceso recién comienza y que será necesario sostener el rendimiento para consolidar la reacción.