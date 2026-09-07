El entrerriano Martiniano Dato es el nuevo capitán de Gimnasia para defender el título

El entrerriano Martiniano Dato es el nuevo capitán de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia para la próxima temporada. El alero de 22 años fue confirmado este lunes y tendrá la responsabilidad de liderar al plantel que defenderá el título de la Liga Nacional de Básquet.

Dato se prepara para afrontar su tercera temporada con la camiseta del “Verde”, institución a la que llegó para la campaña 2023/2024. Su nuevo rol lo convertirá en uno de los principales referentes del equipo dirigido por Pablo Favarel, tanto dentro como fuera de la cancha.

“Tengo el orgullo de comunicarles que voy a ser el capitán del ‘Verde’ para esta temporada, y decirles que nos sigan apoyando como lo vienen haciendo, que nosotros vamos a dar todo por ustedes adentro de la cancha”, expresó el entrerriano a través de las redes sociales oficiales de Gimnasia.

Martiniano Dato asumirá un nuevo rol en el campeón

El alero tomará una función que durante la última campaña desempeñaron Mauro Cosolito y Federico Grun. Ambos jugadores dejaron Gimnasia y continuarán sus carreras en Platense, por lo que el cuerpo técnico decidió confiar la capitanía al joven entrerriano.

El desafío será especial para Dato porque Gimnasia comenzará la temporada como vigente campeón de la Liga Nacional. A esa exigencia se sumará la participación internacional que tendrá el conjunto de Comodoro Rivadavia durante los próximos meses.

En diciembre, el “Verde” disputará la primera fase de la Basketball Champions League Americas (BCLA), una competencia que elevará todavía más las exigencias para un plantel que buscará mantener el protagonismo alcanzado durante la temporada anterior.

Gimnasia comenzó su preparación en Chile

Mientras se confirmó la nueva responsabilidad de Dato, el plantel inició este lunes su preparación en Puerto Aysén, Chile, donde realizará una serie de actividades antes del comienzo de las competencias oficiales.

La delegación disputará dos partidos amistosos frente al Club Deportivo Colegio Los Leones de Quilpué, campeón del básquet chileno. El primero se jugará este jueves a las 20, mientras que el segundo encuentro está programado para el sábado desde las 20:30.

Para estos compromisos viajaron Emiliano Toretta, Marcos Chacón, Martiniano Dato, Valentín Forestier, Carlos Rivero, Sebastián Carrasco, Felipe Inyaco y Obi Okafor. También integran la delegación los juveniles Jesús Centeno, Natalio Santacroce, Gino Balbo y Segundo Lasarte.

El cuerpo técnico que acompaña al plantel

Al frente del equipo se encuentra el entrenador Pablo Favarel, acompañado por sus asistentes técnicos Guido Lombardi y Gustavo Sapochnik. También viajaron el preparador físico Gonzalo Valdez, el kinesiólogo Tomás Ruarte y el utilero Marcelo Guitín.

La comitiva se completa con el manager Néstor Chaves, el jefe de equipo Alejandro Paincho y los integrantes del Departamento de Prensa Ariel Warchomicka y Santiago Solla. En tanto, el presidente de Gimnasia y Esgrima, Pablo Ivanoff, se incorporará este viernes.

La estadía del campeón argentino en territorio chileno no estará limitada a los amistosos. La agenda contempla además una clínica deportiva prevista para el viernes, como parte de las actividades institucionales programadas en Puerto Aysén.

Los amistosos podrán verse en vivo

Los dos partidos frente a Los Leones servirán para que el cuerpo técnico comience a evaluar el funcionamiento del equipo y avanzar con la preparación para una temporada que tendrá desafíos tanto en el plano nacional como internacional.

Los simpatizantes de Gimnasia podrán seguir los dos encuentros preparatorios en vivo a través del canal oficial de YouTube de la institución de Comodoro Rivadavia.