El papa León XIV llegará a Argentina: la agenda completa y el recorrido detallado de su visita

El papa León XIV llegará a Argentina el próximo domingo 8 de noviembre para realizar una visita apostólica de cuatro días que incluiría reuniones institucionales, celebraciones religiosas, encuentros con jóvenes y recorridas por espacios sociales. La agenda todavía está sujeta a la confirmación definitiva del Vaticano.

La delegación de avanzada de la Santa Sede viajó al país para coordinar la logística, la seguridad y el itinerario junto con la Cancillería, la Presidencia y autoridades eclesiásticas. El viaje será la primera visita de un pontífice a la Argentina en 39 años, desde la llegada de Juan Pablo II en abril de 1987.

El borrador contempla actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. También incluye encuentros con trabajadores, autoridades, representantes religiosos, jóvenes, personas con discapacidad y población penitenciaria.

Primera jornada y reunión con Javier Milei

El arribo de León XIV está previsto para las primeras horas de la tarde del domingo 8 de noviembre. Desde el aeropuerto sería trasladado hacia el centro porteño, donde realizaría una ofrenda floral ante el Monumento al Libertador General José de San Martín, en plaza San Martín.

Posteriormente, el Sumo Pontífice se dirigiría a la Casa Rosada para reunirse con el presidente Javier Milei. Ese encuentro constituiría uno de los momentos centrales de la primera jornada y marcaría el inicio de la agenda institucional.

Más tarde, León XIV participaría de una recepción en el Palacio Libertad con autoridades nacionales, integrantes del cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil. Finalizadas las actividades públicas, se trasladaría a la Nunciatura Apostólica, donde se alojaría durante su permanencia en Buenos Aires.

Visita a una institución para personas con discapacidad

El lunes 9 de noviembre, el Papa visitaría el Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, ubicado en Claypole. La institución brinda hogar, asistencia médica y acompañamiento integral a personas con discapacidades intelectuales y físicas.

La inclusión de este establecimiento respondería al pedido de autoridades eclesiásticas para que el recorrido papal contemplara una institución vinculada con la discapacidad. El arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig, había explicado que el propósito era acercar al Pontífice a diferentes ámbitos de vulnerabilidad.

Tras esa actividad, León XIV regresaría a la Ciudad de Buenos Aires para realizar un recorrido en el papamóvil desde el Monumento a los Españoles. En ese mismo sector celebraría una misa multitudinaria ante los fieles.

Encuentros con trabajadores y referentes religiosos

Durante la tarde, el Papa concurriría a la Universidad Católica Argentina, donde participaría de un encuentro con representantes del mundo laboral. La actividad, organizada junto con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, reuniría a trabajadores, referentes gremiales y autoridades de los tres poderes del Estado.

Luego se trasladaría al Palacio San Martín para encabezar un encuentro ecuménico e interreligioso con representantes de distintas confesiones. La agenda del lunes continuaría en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde presidiría la celebración de las vísperas y un momento de oración.

Al concluir las actividades públicas, León XIV compartiría una cena con los obispos argentinos. El encuentro marcaría el cierre de su segunda jornada en el país.

Viaje a Córdoba y vigilia con jóvenes

El martes 10 de noviembre, el Pontífice partiría desde la Aeroestación Militar Aeroparque rumbo a Córdoba. Al arribar, realizaría una recorrida en el papamóvil y posteriormente celebraría una misa para los fieles.

Al mediodía, la comitiva se trasladaría al Arzobispado de Córdoba. Más tarde, León XIV visitaría la Catedral, donde mantendría un encuentro con sacerdotes, seminaristas, religiosos y personas consagradas de la Iglesia católica cordobesa.

Durante la tarde regresaría a Buenos Aires en un vuelo especial. Esa noche encabezaría una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles, uno de los actos con mayor convocatoria previstos dentro del itinerario.

Una cárcel y la Basílica de Luján

La última jornada comenzaría el miércoles 11 de noviembre con una visita al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires. La actividad se enmarcaría en el objetivo pastoral de incluir espacios atravesados por situaciones de vulnerabilidad.

Luego, el Papa viajaría hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Allí recorrería el sector en el papamóvil antes de celebrar una misa cerca del mediodía. Su presencia retomaría el antecedente de Juan Pablo II, quien visitó el santuario en abril de 1987.

León XIV se trasladaría después a Villa Marista de Luján para saludar a los voluntarios. Esa sería su última actividad antes de partir desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a Perú, donde continuaría su gira por América Latina.

La agenda difundida por Infobae permanece en condición de borrador y podía experimentar modificaciones relacionadas con la seguridad, los traslados, la accesibilidad y la organización de los actos multitudinarios.

Agenda completa

Domingo:

Arribo del vuelo especial que conduce a Su Santidad el Papa León XIV a la República Argentina.

Traslado hacia la Plaza San Martín.

Ofrenda floral ante el Monumento al Libertador Gral. D. José de San Martín.

Traslado hacia Casa de Gobierno.

Encuentro con el señor Presidente de la Nación, Javier Milei.

Traslado hacia el Palacio Libertad.

Encuentro con Autoridades, Sociedad civil y Cuerpo Diplomático.

Traslado hacia la Nunciatura Apostólica.

Lunes:

Traslado hacia el Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione - Claypole.

Visita al Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione.

Traslado hacia el Monumento de los Españoles - Sacristía.

Arribo al Monumento de los Españoles - Sacristía.

Recorrido en Papamóvil.

Santa Misa.

Traslado hacia la Nunciatura Apostólica.

Traslado hacia la Universidad Católica Argentina.

Encuentro con el mundo del trabajo.

Traslado hacia el Palacio San Martín.

Encuentro Ecuménico e Interreligioso.

Traslado hacia la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Celebración de las Vísperas y Momento de Oración.

Comida con Obispos.

Traslado hacia su lugar de alojamiento.

Martes:

Traslado hacia la Aeroestación Militar Aeroparque.

Partida del vuelo especial que conduce a Su Santidad el Papa León XIV hacia la ciudad de Córdoba.

Arribo a la ciudad de Córdoba.

Traslado hacia la Escuela de Aviación Militar - Sacristía.

Recorrido en Papamóvil.

Santa Misa.

Traslado hacia el Arzobispado de la ciudad de Córdoba.

Traslado hacia la Catedral de Córdoba.

Encuentro con Religiosos, Consagrados, Sacerdotes y Seminaristas.

Traslado hacia el Aeropuerto.

Partida del vuelo especial que conduce a Su Santidad el Papa León XIV hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Arribo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Traslado hacia la Nunciatura Apostólica.

Tiempo a disposición.

Traslado hacia el Monumento de los Españoles - Sacristía.

Vigilia con jóvenes.

Traslado hacia la Nunciatura Apostólica.

Miércoles:

Traslado hacia el Complejo Penitenciario Federal de CABA.

Visita al Complejo Penitenciario Federal de CABA.

Traslado hacia la Basílica Nuestra Señora de Luján - Sacristía.

Arribo a la ciudad de Luján.

Recorrido en Papamóvil.

Santa Misa.

Traslado hacia la Villa Marista de Luján.

Saludo a voluntarios.

Traslado hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza “Ministro Pistarini”.

Partida del vuelo especial que conduce a Su Santidad el Papa León XIV hacia la República del Perú.