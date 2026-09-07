Paraná avanza en la instalación de Ecopuntos para separar residuos: "Vamos hacia una ciudad sostenible"

Paraná avanzó en la instalación de Ecopuntos para promover la separación de residuos en espacios públicos. La primera etapa del proyecto comprendió seis sectores estratégicos de la ciudad, donde se colocaron contenedores diferenciados por colores para recibir materiales reciclables.

El subsecretario de Ambiente de la Municipalidad de Paraná, Maximiliano Pérez Viecenz, explicó que la propuesta buscó extender a la vía pública una práctica que también se fomenta en los hogares. “El proyecto Ecopuntos está destinado a promover la separación en origen en espacios públicos exclusivamente, para avanzar hacia lo que pretendemos: una ciudad sostenible”, señaló a Elonce.

Los contenedores fueron instalados en el balneario Thompson, Bajada Grande, la plaza Mujeres Entrerrianas, el Parque Botánico y el parque Lineal Sur. El sexto Ecopunto estaría ubicado en el nuevo Paseo Cultural de calle Racedo, cerca de la estación del ferrocarril.

Qué residuos reciben los Ecopuntos

Cada estructura cuenta con tres compartimentos identificados con los colores verde, azul y amarillo. “Consiste, en esta primera etapa, en colocar seis contenedores de separación, en verde, azul y amarillo, correspondientes a las fracciones de plástico; cartón y papel; y vidrio y metal”, precisó Pérez Viecenz.

Los Ecopuntos fueron fabricados con estructuras metálicas reforzadas y cuentan en su interior con bolsas tipo big bag de un metro por un metro. La distribución buscó abarcar diferentes puntos de reunión y recreación, donde habitualmente se genera una cantidad considerable de residuos.

El funcionario explicó que el municipio realiza la recolección tres veces por semana. “Tratamos de hacer una distribución bastante uniforme dentro de la ciudad y abarcar varios espacios de congregación, donde se junta mucha gente”, indicó.

Los colores y los materiales permitidos

El contenedor verde fue destinado a toda clase de plásticos, principalmente botellas de tipo PET. Antes de depositarlas, se recomendó que estuvieran vacías, secas y, cuando fuera posible, compactadas para reducir su volumen.

En el recipiente azul se podían colocar papeles, cartones y envoltorios fabricados con esos materiales. El amarillo, en tanto, fue reservado para elementos de vidrio y metal, como botellas, frascos y latas.

Pérez Viecenz aclaró que la elección de los colores respondió a la normativa nacional. “Los colores no están elegidos de forma caprichosa, sino que la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y las reglamentaciones de la Nación los marcan para su unificación”, explicó.

El destino de los materiales recuperados

Luego de ser retirados, los residuos son trasladados hasta la planta de tratamiento Manuel Belgrano. Allí trabaja la cooperativa Nueva Vida, integrada mayoritariamente por mujeres, que se encarga de completar la clasificación, el procesamiento y el enfardado de los materiales.

“Al llegar con los residuos clasificados y, en su mayoría, secos y limpios, el trabajo posterior de enfardado y selección se les hace mucho más fácil. Tienen una etapa de su trabajo que ya está resuelta y el material adquiere un mayor valor”, destacó el subsecretario.

La finalidad fue incorporar los elementos recuperados al circuito de la economía circular y evitar que terminaran mezclados con residuos orgánicos. El municipio llevaba poco más de un mes evaluando el funcionamiento del programa y había detectado que algunos puntos registraban una utilización mayor que otros.

Concientización y separación en origen

Pérez Viecenz reconoció que modificar los hábitos ciudadanos representaba uno de los principales desafíos del proyecto. “La separación en origen es algo que cuesta mucho en las ciudades. Al vecino le cuesta hacerlo, pero el Estado también tiene que brindar este tipo de herramientas”, sostuvo.

Paraná avanza en la colocación de ECOPUNTOS en la ciudad

El municipio cuenta con un equipo encargado de ofrecer charlas en instituciones educativas, organizaciones y asociaciones. Según expresó el funcionario, los Ecopuntos permitieron complementar esa tarea y acercar la educación ambiental a los espacios públicos.

“La concientización no solo debe partir desde la educación formal en las instituciones educativas, sino también desde la educación no formal o ciudadana, que es la que encontramos en la vía pública”, agregó.

Preparativos frente al fenómeno de El Niño

Durante la entrevista, Pérez Viecenz también se refirió a las tareas preventivas realizadas ante las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño. Indicó que el municipio había trabajado junto al Comité de Crisis para evaluar los sectores vulnerables y planificar acciones.

El funcionario advirtió que Paraná presentaba características particulares por su entramado de cuencas y arroyos, además de la existencia de construcciones irregulares en sectores no habilitados y zonas cercanas a la ribera.

“Hay mucho por explicar, rendir cuentas de todo lo que se hizo y planificar hacia dónde vamos. El fenómeno de El Niño va a ser muy complejo, sobre todo por el tiempo durante el cual se esperan niveles altos del río”, concluyó Pérez Viecenz.