El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales celebra 78 años de trayectoria en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Fue fundado en 1948 y se convirtió en la primera institución de este tipo en Entre Ríos. Actualmente cuenta con más de 5.000 afiliados, ofrece 25 cursos y brinda diferentes servicios de salud y asesoramiento.
El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná Entre Ríos (CJPPPER) celebra 78 años este lunes y recuerda una extensa trayectoria dedicada a acompañar y defender los intereses de jubilados y pensionados. La institución fue fundada en 1948 en Paraná y fue el primer centro de este tipo creado en Entre Ríos.
Mario José Huss, vicepresidente de la entidad, destacó en diálogo con Elonce el trabajo realizado a lo largo de casi ocho décadas. "Desde 1948, cuando se fundó acá en Paraná, distintas comisiones han trabajado en beneficio de todos los jubilados y pensionados", expresó.
Actualmente, la institución tiene más de 5.000 afiliados y desarrolla una amplia variedad de propuestas. "Son 25 cursos que se realizan en distintas actividades", detalló Huss. Además, señaló que aproximadamente 100 personas concurren diariamente a la sede ubicada en Pellegrini 454.
Servicios de salud y beneficios para los afiliados
El CJPPPER de Paraná también cuenta con diferentes prestaciones vinculadas a la salud. Entre ellas se encuentran atención de clínica médica, neurología, kinesiología, podología y masajes. Además, próximamente incorporará un nuevo servicio odontológico para sus socios.
La entidad mantiene también un convenio con una óptica de Paraná que permite entregar anteojos sin costo. "A los socios de nuestra institución les otorgamos 100 anteojos por mes, todo gratis y a cargo de nuestra institución", destacó el vicepresidente.
A estas prestaciones se suma el asesoramiento jurídico. Huss invitó a quienes todavía no conocen la institución a acercarse a Pellegrini 454 para interiorizarse sobre las actividades y beneficios disponibles.
Un encuentro para celebrar a los jubilados
En el marco de sus actividades, el próximo 2 de octubre se realizará una celebración por el Día del Jubilado Provincial. Según adelantó Huss, las tarjetas para participar del encuentro ya se encuentran agotadas.
"Queremos darles una alegría, un día de esparcimiento y que los jubilados se junten a charlar", manifestó el vicepresidente, quien además destacó el trabajo de la presidenta Ledesma y de toda la comisión directiva.