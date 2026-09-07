"Una Foto Escuela" anuncia nuevo taller y el regreso del Festival Internacional de Fotografía de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Una Foto Escuela inicia una propuesta experimental para aprender a contar historias con dispositivos móviles en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná. Además, en diciembre regresará el Festival Internacional de Fotografía de Paraná.
Un taller de fotografía con celulares en Paraná comienza este lunes 7 de septiembre en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, como parte de una nueva propuesta de Una Foto Escuela. Su director, educador y fotógrafo, Eduardo Segura, explicó a Elonce que la iniciativa estará orientada a explorar nuevas maneras de construir y narrar historias utilizando dispositivos móviles.
"Es un taller experimental sobre cómo construir historias con tu propio celular", explicó Segura. La propuesta incorpora herramientas de storytelling (narración de historias) y una perspectiva transmedia para retratar situaciones cotidianas de la ciudad y otros ámbitos. "No solamente la cámara fotográfica puede contar la historia, sino también nuestro celular", destacó.
Las actividades se desarrollarán los lunes, martes, miércoles y jueves en el Juan L. Ortiz. Particularmente, los lunes de 16 a 18 horas se trabajará sobre fotografía realizada con celulares. La invitación está dirigida tanto a quienes ya integraban Una Foto Escuela como a nuevas personas interesadas.
Regresa el Festival Internacional de Fotografía
Segura también confirmó el regreso del Festival Internacional de Fotografía de Paraná, una propuesta que volverá a realizarse después de varios años y tendrá nuevamente al Juan L. Ortiz como uno de sus espacios centrales.
La inauguración está prevista para el próximo 17 de diciembre y contará con fotógrafos internacionales y referentes vinculados históricamente al encuentro. Entre los invitados mencionó al venezolano Aaron Sosa, especializado en fotografía documental, además de Jorge Luis Santos, Kenâr, Guy Veloso y Francisco Mata Rosas.
En paralelo, Una Foto Escuela atraviesa una nueva etapa en busca de consolidar un espacio propio. Segura planteó incluso la posibilidad de avanzar hacia un futuro museo dedicado a la fotografía en Paraná, donde puedan conservarse y exhibirse cámaras, equipos y otros elementos reunidos durante años.