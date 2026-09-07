Provincia de Buenos Aires retendrá un 2% en premios de apuestas online para salud, educación y desarrollo social

El gobierno de la provincia de Buenos Aires aplicará un cobro del 2% sobre los premios de las apuestas online correspondientes a juegos de resolución inmediata, como las tragamonedas virtuales. La medida alcanzará a las siete plataformas habilitadas y los fondos serán destinados a programas de salud, educación y desarrollo social.

La decisión fue instrumentada mediante la Resolución 1149/2026 del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, organismo presidido por Gonzalo Atanasof. El nuevo régimen fue anunciado este lunes por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

“Los aportes se van a recibir a partir de esta alícuota que es del 2% sobre los premios pagados a las apuestas sucesivas, de acuerdo con la ley 15079”, explicó el funcionario durante una conferencia de prensa.

Cuánto espera recaudar la Provincia

Bianco indicó que la medida fue adoptada por decisión del gobernador Axel Kicillof. Según las proyecciones oficiales, el nuevo aporte representará ingresos adicionales de entre $35.000 millones y $40.000 millones por mes para las arcas bonaerenses.

“Las estimaciones que tenemos son que la provincia va a recibir, a partir de este nuevo aporte, entre 35.000 y 40.000 millones de pesos adicionales todos los meses”, sostuvo el ministro.

El dinero ingresará al Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS). De acuerdo con Bianco, “los aportes del Fondo de Progreso e Inclusión Social se van a destinar a programas de salud, educación y desarrollo social”.

Qué apuestas tendrán el descuento del 2%

El descuento del 2% no se aplicará sobre todos los premios obtenidos mediante apuestas digitales. La medida alcanzará exclusivamente a las apuestas sucesivas efectuadas en juegos de resolución inmediata, conocidos como slots o tragamonedas online.

En estas modalidades, el resultado se conoce inmediatamente después de cada jugada. Por el momento, la retención no incluirá los premios correspondientes a apuestas deportivas, hípicas, loterías u otros juegos de casino online.

El aporte quedó contemplado en el artículo 137 de la Ley 15.079, sancionada a finales de 2018. La normativa estableció una contribución de entre el 1% y el 3% sobre los premios resultantes de apuestas sucesivas en juegos de resolución inmediata. La resolución fijó ahora la alícuota en el 2% para las plataformas digitales.

Las siete plataformas alcanzadas

Las empresas alcanzadas por la medida son Bet63, Betano, Betsson, Betwarrior, BPlay, Sport.bet.ar y Stake, las siete concesionarias autorizadas para explotar el juego online en territorio bonaerense.

Las compañías deberán presentar declaraciones juradas semanales ante el Instituto Provincial de Lotería y Casinos. Esa documentación permitirá comprobar que el descuento fue aplicado correctamente sobre los premios alcanzados.

El nuevo aporte se sumará al gravamen del 15% sobre la utilidad bruta que las empresas ya pagan al Estado provincial. También abonan un canon equivalente al 10% de la utilidad bruta, definida como la diferencia entre el dinero apostado por los usuarios y los premios entregados.

Denuncias contra plataformas ilegales

El Instituto Provincial de Lotería y Casinos informó que realizó más de 800 denuncias contra plataformas ilegales, muchas de las cuales permitían el ingreso de menores sin controles de identidad ni verificación de edad.

La última presentación derivó en una medida de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos del Departamento Judicial San Isidro, que durante julio ordenó el bloqueo de 537 sitios de apuestas online ilegales.

El organismo también reportó, junto con Meta y la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA), a más de 100 influencers vinculados con la promoción de páginas de apuestas no autorizadas.

Prevención y atención de la ludopatía

Como parte de las acciones preventivas, se desarrollaron charlas sobre ludopatía y juego problemático destinadas a más de 6.000 personas. Las actividades se realizaron en escuelas, clubes y teatros de diferentes municipios bonaerenses.

Además, la Provincia amplió la cobertura de atención del juego compulsivo en articulación con la red de Salud Mental. El objetivo anunciado fue extender el servicio a los 135 municipios mediante los Centros Provinciales de Atención y los hospitales públicos.

La asistencia para menores de 18 años también se amplió en los 10 Centros de Prevención y Asistencia a la Ludopatía, ubicados en La Plata, Avellaneda, Morón, Bahía Blanca, Olavarría, Tandil, Necochea, Mar del Plata, Vicente López y Pergamino.