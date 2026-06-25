IAFAS presentó una app gratuita para bloqueo y control parental de sitios de apuestas ilegales

IAFAS presentó NOVA+, una aplicación gratuita que bloquea plataformas ilegales de apuestas online y ofrece control parental para proteger a menores de edad.
A través de un convenio entre IAFAS y la Lotería de Córdoba, desembarca en la provincia de Entre Ríos una herramienta gratuita desarrollada para prevenir el acceso a plataformas ilegales de apuestas en línea: NOVA+.
Se trata de una aplicación que, una vez instalada en el celular, bloquea automáticamente los sitios de juego y apuestas ilegales y ofrece control parental para proteger a menores de edad.
La app es gratuita y está disponible para descargar en los sistemas operativos iOS y Android.
NOVA+ llega a Entre Ríos tras la firma de un convenio entre el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) y la Lotería de Córdoba, la entidad desarrolladora de la app.
Este convenio contempla, además, la llegada a la provincia de LUCA, una herramienta de protección digital para instituciones educativas y deportivas. La misma bloquea automáticamente el acceso a sitios ilegales de apuestas online dentro de la red de instituciones educativas, deportivas u otras, con filtros que se actualizan de manera continua.
Estas incorporaciones “forman parte de una estrategia integral orientada a prevenir los riesgos asociados al juego ilegal en línea y a fomentar un uso responsable de las tecnologías, cuestiones en las que IAFAS viene trabajando a través de los talleres de Responsablemente Divertido, las capacitaciones a capacitadores en toda la provincia y las campañas enmarcadas bajo el hashtag #esporahí el Juego Responsable”, mencionaron desde el organismo provincial.