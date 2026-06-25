Oficializaron el bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados en julio

El Gobierno nacional oficializó el otorgamiento de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida fue establecida mediante el Decreto 532/2026, publicado en el Boletín Oficial, y el pago se realizará durante el mes de julio de 2026.

La ayuda económica estará destinada a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras pensiones graciables abonadas por ANSES.

Quiénes cobrarán el bono completo

El decreto establece que percibirán el bono completo de $70.000 quienes cobren un haber igual o inferior a la jubilación mínima vigente.

En tanto, quienes perciban ingresos superiores al haber mínimo también podrán acceder al beneficio, aunque el monto será variable. En esos casos, el bono será equivalente a la diferencia necesaria para que la suma del haber previsional y el refuerzo alcance el valor de la jubilación mínima más los $70.000.

La normativa aclara además que, para acceder al pago, las prestaciones deberán encontrarse vigentes durante el mensual de julio, momento en el que se efectuará la liquidación.

El bono no tendrá descuentos

El decreto también dispone que el bono tendrá carácter no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuentos ni será computable para ningún otro concepto.

Asimismo, en los casos de pensiones con más de un copartícipe, el beneficio será considerado como correspondiente a un único titular a los fines de determinar el derecho al cobro del bono extraordinario.

Por otra parte, el Gobierno facultó a ANSES para dictar las normas complementarias necesarias para la implementación, administración, control y eventual recupero de pagos indebidos del beneficio.

Los argumentos del Gobierno

En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que la anterior fórmula de movilidad jubilatoria, establecida por la Ley 27.609, "presentaba graves y serios inconvenientes", al considerar que no protegía los haberes frente al proceso inflacionario y generaba un desfasaje entre la evolución de la economía y las prestaciones previsionales.

En ese sentido, recordó que desde julio de 2024 los haberes jubilatorios se actualizan mensualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), conforme a la modificación introducida por el Decreto 274/2024.

Según el Ejecutivo, el bono extraordinario correspondiente a julio busca compensar a los adultos mayores de menores ingresos y contribuir al sostenimiento de su poder adquisitivo mientras continúa vigente el esquema de actualización mensual de las jubilaciones.