Atlético Paraná venció a Patronato en la primera final de la Copa Túnel Subfluvial

REDACCIÓN ELONCE
Atlético Paraná dio el primer paso hacia el título al derrotar 2-1 a Patronato en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Juan Ignacio Mitre marcó los dos goles del "Gato" y la serie se definirá el próximo miércoles en el Pedro Mutio.
Atlético Paraná quedó más cerca de consagrarse campeón de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial al imponerse por 2-1 sobre Patronato en el partido de ida de la final. El encuentro se disputó este miércoles por la noche en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y tuvo como gran figura a Juan Ignacio Mitre, autor de los dos tantos del conjunto visitante.
El delantero apareció en momentos clave del partido para darle la ventaja al equipo dirigido por Nicolás Suárez. Patronato había alcanzado el empate parcial por intermedio de Bartolomé Velázquez, pero no pudo sostener el resultado y ahora estará obligado a revertir la serie en condición de visitante.
La revancha se jugará el próximo miércoles 1 de julio en el estadio Pedro Mutio, donde Atlético Paraná intentará hacer valer la ventaja conseguida para quedarse con el trofeo.
Mitre abrió el marcador y Atlético Paraná dominó el primer tiempo
Los primeros minutos fueron parejos, con pocas situaciones de riesgo y mucha disputa en la mitad de la cancha. Patronato intentó generar peligro con algunos centros de Benjamín Bravo, aunque la defensa visitante respondió con firmeza.
La primera gran emoción llegó a los 17 minutos. Martín Aruga desbordó por la izquierda, envió un centro preciso y Juan Ignacio Mitre anticipó a los defensores para vencer a Matías Caballero y establecer el 1-0 para el "Gato".
Con la ventaja, Atlético Paraná ganó confianza y estuvo cerca de ampliar la diferencia. Tomás Albornoz estuvo a centímetros del segundo tanto cuando su remate desviado terminó impactando en el travesaño. Patronato respondió con algunos intentos desde media distancia, aunque sin demasiada precisión.
Patronato reaccionó, pero Mitre volvió a aparecer
En el complemento, el conjunto rojinegro salió decidido a buscar el empate y generó las primeras aproximaciones de peligro. Alejandro Leiva tuvo una oportunidad clara dentro del área, pero Giuliano Bourdet respondió con una buena intervención para sostener la igualdad parcial.
El empate llegó poco después mediante Bartolomé Velázquez, que aprovechó una buena acción colectiva para devolverle la ilusión al equipo local y equilibrar el desarrollo del encuentro.
Sin embargo, Atlético Paraná volvió a golpear a los 16 minutos de la segunda mitad. Uriel Perpetto desbordó por la derecha y envió un centro al corazón del área, donde nuevamente apareció Juan Ignacio Mitre para anticiparse a la defensa y marcar el 2-1 definitivo.
La serie se definirá en el Pedro Mutio
Tras el segundo tanto visitante, el entrenador Leonardo Ferrero movió el banco de suplentes con los ingresos de Luciano Strey y Valentín Villarreal para intentar cambiar el rumbo del partido.
Patronato tuvo algunas aproximaciones sobre el cierre. Strey probó desde larga distancia y obligó a una buena respuesta de Bourdet, mientras que Villarreal estuvo muy cerca del empate con un remate que pasó apenas desviado del primer palo.
Atlético Paraná administró la ventaja en los minutos finales e incluso contó con una última oportunidad para ampliar el marcador mediante un nuevo avance de Martín Aruga, aunque el resultado ya no volvió a modificarse.
Con este triunfo, el "Gato" llegará con ventaja al encuentro decisivo del próximo miércoles, cuando ambos equipos vuelvan a enfrentarse en el estadio Pedro Mutio para definir al campeón de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial.
Formaciones
Patronato: Matías Caballero; Tomás Jumilla, Thiago Vera, Enzo Galli, Alejandro Leiva; Benjamín Bravo, Valentino Gassmann, Luciano Pacco, Bartolomé Velázquez; Leandro Ilari e Ignacio Giacinti. DT: Leonardo Ferrero.
Atlético Paraná: Giuliano Bourdet; Lautaro Martínez, Lucas Milocco, Josué Correa, Martín Aruga; Uriel Perpetto, Gabriel Pross, Francisco Giaccio, Tomás Albornoz; Marcos Rodríguez y Juan Ignacio Mitre. DT: Nicolás Suárez.