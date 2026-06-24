Se juega la primera final de la Copa Túnel Subfluvial: Patronato y Atlético Paraná empatan 1 a 1

REDACCIÓN ELONCE
Desde las 20:30 horas, se juega la primera de las dos finales de la Copa Túnel Subfluvial en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.
Patronato y Atlético Paraná disputan la primera de las dos finales de la Copa Túnel Subfluvial 2026, donde ambos elencos de la capital entrerriana buscarán sacar una ventaja de cara a la próxima semana.
En el caso del Rojinegro, logró superar en este camino a La Salle, Belgrano y Universidad Nacional del Litoral para arribar a la definición del campeonato. Por otra parte, el Decano se impuso ante Independiente de Santo Tomé, Cosmos FC y Unión de Santa Fe.
Cabe destacar que el vencedor de esta final a dos partidos se quedará con una suma de cuatro millones de pesos en sus arcas.
Lo transcurrido en el partido
Los primeros minutos han sido con poca acción en las áreas. Lo mejor fue del elenco local, que trató con un centro de Bravo generar peligro, pero la defensa de la visita rechazó con firmeza. Hasta ahora, el partido está sin goles.
Llegó el primer gol del partido. Martín Aruga llegó hasta el fondo y Mitre anticipó a toda la defensa y a los 17 minutos, le da la primera emoción a la final. Atlético Paraná saca una ventaja importante.
Se abrió el partido tras el primer gol. Primero casi llega el segundo gol del “Gato” de pelota parada y posteriormente Milocco hizo un corte providencial para evitar el empate.
A los 24 minutos, Ilari probó de media distancia, pero su remate se fue lejos de los tres palos defendidos por Bourdet.
A los 32 minutos, casi llegó el segundo gol de Atlético Paraná. Tomás Albornoz se perfiló para su derecha, pateó, se desvió la pelota y terminó pegando en el travesaño.
Bravo ensayó un centro que se fue al arco y Borudet tuvo que esforzarse para evitar el empate de Patronato.
Finalmente, tras tanto insistir, Bartolomé Velázquez fue autor del empate a los 45 minutos tras un tiro de esquina. Cabeceó en el área chica y venció a Bourdet.
Formaciones confirmadas
Patronato: Matías Caballero; Tomás Jumilla, Thiago Vera, Enzo Galli, Alejandro Leiva; Benjamín Bravo, Valentino Gassmann, Luciano Pacco, Bartolomé Velázquez; Leandro ilari e Ignacio Giacinti. DT: Leonardo Ferrero.
Atlético Paraná: Giuliano Bourdet; Lautaro Martínez, Lucas Milocco, Josué Correa, Martín Aruga; Uriel Perpetto, Gabriel Pross, Francisco Giaccio, Tomás Albornoz; Marcos Rodríguez y Juan Ignacio Mitre. DT: Nicolás Suárez.