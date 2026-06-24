Scaloni prepara un equipo con el entrerriano Senesi para el cierre del grupo ante Jordania

Con la clasificación y el primer puesto del Grupo J asegurados, la Selección argentina prepara una formación alternativa para cerrar la fase inicial del Mundial. El entrerriano Marcos Senesi aparece entre los candidatos a ser titular.
La Selección argentina ante Jordania comenzó a tomar forma este miércoles con una premisa clara: administrar cargas y preservar futbolistas de cara a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Con la clasificación y el liderazgo del Grupo J ya garantizados, Lionel Scaloni analiza una importante rotación para el compromiso que se disputará el sábado 27 de junio en Dallas.
Luego del triunfo por 2 a 0 sobre Austria, gracias a un nuevo doblete de Lionel Messi, el cuerpo técnico inició la preparación con trabajos diferenciados. Los jugadores que fueron titulares realizaron tareas regenerativas en el gimnasio, mientras que quienes tuvieron poca participación o no sumaron minutos trabajaron en el campo de juego.
En ese contexto, varios nombres aparecen con grandes posibilidades de integrar la formación inicial. Entre ellos se encuentra el defensor entrerriano Marcos Senesi, quien podría tener una oportunidad desde el arranque en una defensa que tendría modificaciones respecto de los encuentros anteriores.
Oportunidad para los que esperan su chance
Además de Senesi, otros futbolistas que se perfilan para ser titulares son Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco, Julián Álvarez y Nicolás González. La intención de Scaloni es darles rodaje a jugadores que vienen esperando su oportunidad sin perder competitividad.
La principal incógnita se encuentra en el arco. Emiliano Martínez dejó atrás la fractura en el dedo anular de la mano derecha y respondió de buena manera en los dos primeros partidos, pero el cuerpo técnico evalúa preservarlo pensando en la etapa decisiva del torneo.
Si finalmente el entrenador opta por cuidar al “Dibu”, el encargado de defender el arco argentino será Gerónimo Rulli, quien ya había tenido participación durante la preparación mundialista y se presenta como la principal alternativa para el puesto.
Messi, entre el descanso y la continuidad
Otra de las decisiones que deberá tomar Scaloni pasa por Lionel Messi. El capitán atraviesa un comienzo de Copa del Mundo extraordinario, con cinco goles en dos encuentros y una nueva marca histórica como máximo goleador mundialista.
Sin embargo, el contexto invita a la cautela. Argentina ya aseguró el primer lugar del grupo y el objetivo principal es llegar con todos sus futbolistas en óptimas condiciones al inicio de la fase eliminatoria.
En caso de que Messi sea preservado, Nicolás Paz tendría la posibilidad de ser titular por primera vez en el certamen. El juvenil aparece como una alternativa interesante para ocupar funciones ofensivas en un equipo que podría presentar mayoría de nombres alternativos.
Cuidar piezas clave para la fase decisiva
Quien no estará disponible frente a Jordania será Cristian “Cuti” Romero. El defensor sufrió una molestia en la rodilla derecha durante el partido ante Austria y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo. El zaguero será sometido a estudios para determinar el alcance de la lesión.
Scaloni ya había adelantado la posibilidad de realizar variantes una vez consumada la clasificación. “La idea es darle la posibilidad de que jueguen la mayoría que se lo merece y, siempre que el partido lo permita, lo haremos”, había señalado el entrenador en conferencia de prensa.
El probable equipo para enfrentar a Jordania estaría integrado por Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Valentín Barco; Lionel Messi o Nicolás Paz, Julián Álvarez y Nicolás González.
El encuentro se disputará el sábado desde las 23 en Dallas y marcará el cierre de una fase de grupos perfecta para la Albiceleste. Más allá del resultado, la prioridad estará puesta en llegar con el plantel en las mejores condiciones posibles al debut en los dieciseisavos de final, instancia en la que Argentina enfrentará al segundo clasificado del Grupo H.