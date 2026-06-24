Quema del muñeco de San Juan: una tradición que volvió a encenderse en barrio San Agustín

REDACCIÓN ELONCE
La quema del muñeco de San Juan volvió a realizarse en barrio San Agustín de Paraná con una emotiva convocatoria vecinal.
La quema del muñeco de San Juan reunió nuevamente a vecinos de barrio San Agustín de Paraná en una celebración cargada de simbolismo, emociones y tradiciones populares. Tras un año de ausencia, la actividad regresó con una convocatoria especial dedicada a la memoria de un vecino muy querido de la comunidad.
La tradicional ceremonia se llevó adelante durante la noche y contó con la participación de familias y vecinos que se acercaron para compartir uno de los rituales más característicos de la fecha. Como ocurre cada año, el muñeco fue confeccionado con materiales reciclados y elementos aportados por los propios participantes.
La organizadora de la actividad, Carina Martínez, explicó que la celebración tiene una historia importante para el barrio. “Esta es la décima quema que hacemos. El año pasado, por razones personales, no la pudimos hacer. Hoy, en honor a mi padre, volvemos con la quema del muñeco”.
Un trabajo realizado en familia
La preparación del tradicional muñeco demandó varios días de trabajo y compromiso. Según relató Martínez, la construcción fue realizada junto a su esposo, Gabriel Barreto, quien colaboró en cada detalle para que la actividad pudiera concretarse.
“Con mi esposo, Gabriel Barreto, estuvimos todo el fin de semana armando el muñeco y veremos si prende”, comentó entre risas antes de la quema. Además, explicó cuáles fueron los materiales utilizados para darle forma a la estructura.
“Tiene hojas, ramas, papeles, trapo y lo que encontramos”, señaló, destacando el carácter artesanal y comunitario de una tradición que se mantiene viva gracias al esfuerzo de los vecinos.
Un ritual para dejar atrás lo malo
Más allá del espectáculo que genera el fuego, la quema del muñeco de San Juan conserva un profundo significado simbólico. La costumbre indica que dentro de la figura se colocan mensajes, deseos o representaciones de aquello que las personas quieren dejar atrás.
“Adentro del muñeco se pone lo que vos queres que se vaya. Por eso la gente colocó todo lo malo”, relató Martínez al explicar el sentido de la tradición.