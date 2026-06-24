El Municipio de Paraná intensifica recorridas de asistencia a personas en situación de calle

Personal municipal de Paraná realizó un relevamiento en distintos sectores de la ciudad para brindar abrigo, bebidas calientes y ofrecer traslado a refugios habilitados.
En el marco del operativo dispuesto por las bajas temperaturas registradas en la ciudad, la Secretaría de Desarrollo Humano, a través de Protección Civil, realizó una recorrida preventiva por distintos sectores donde habitualmente pernoctan personas en situación de calle.
Durante el relevamiento, el personal municipal asistió a personas ubicadas en inmediaciones del Hospital San Martín, Plaza 1° de Mayo, calle Carbó y la zona ferroviaria de calle Racedo, entre otros puntos de la ciudad.
"En todos los casos se entregaron frazadas y café caliente, y además se ofreció el traslado a los refugios habilitados para resguardo ante las condiciones climáticas. La propuesta, sin embargo, fue rechazada por las personas asistidas", explicaron desde la Secretaría de Desarrollo Humano.
Desde el Municipio se indicó que estas recorridas forman parte del operativo de contención y acompañamiento que se refuerza durante los días de bajas temperaturas, con el objetivo de acercar asistencia directa a quienes atraviesan una situación de mayor vulnerabilidad.
Durante la recorrida también se detectaron situaciones vinculadas a problemáticas de salud mental y consumos problemáticos, por lo que se continuará con el seguimiento de cada caso en el marco de las intervenciones que correspondan.
Finalizado el operativo, se mantuvo el sistema de guardia pasiva para atender eventuales requerimientos y dar respuesta ante nuevas situaciones que puedan presentarse.