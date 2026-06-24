Según el CGE, la asistencia docente alcanzó el 73,5% durante la jornada de paro de este miércoles

El Consejo General de Educación informó que la asistencia docente alcanzó el 73,5 por ciento en las escuelas entrerrianas durante la jornada de protesta gremial. Destacaron que se garantizó el desarrollo de las actividades y la continuidad del ciclo lectivo.
La asistencia docente en los establecimientos educativos de Entre Ríos alcanzó el 73,5 por ciento durante la jornada de este miércoles, según informó el Gobierno provincial a partir de un monitoreo realizado por el Consejo General de Educación (CGE) en el marco de las medidas de fuerza impulsadas por los sindicatos docentes.
De acuerdo con los datos oficiales, el relevamiento permitió constatar que las comunidades educativas mantuvieron una actividad sostenida desde las primeras horas de la mañana, con una importante presencia de trabajadores de la educación en las escuelas de toda la provincia.
Desde el CGE señalaron que el nivel de concurrencia registrado posibilitó sostener el funcionamiento de los establecimientos y garantizar el desarrollo de las actividades previstas para la jornada.
Continuidad de las actividades escolares
Según destacaron las autoridades educativas, el porcentaje de asistencia relevado permitió preservar la regularidad del ciclo lectivo en las distintas localidades entrerrianas, evitando mayores interrupciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
En ese sentido, remarcaron que la presencia de docentes en las aulas contribuyó a resguardar las trayectorias escolares de los estudiantes y a sostener el vínculo pedagógico en cada institución educativa.
El informe oficial indicó además que las tareas se desarrollaron con normalidad en numerosos establecimientos, donde se mantuvieron actividades áulicas y administrativas.
Reconocimiento al compromiso de los docentes
Desde el Gobierno provincial valoraron especialmente la decisión de los profesionales de la educación que concurrieron a sus lugares de trabajo durante la jornada de protesta.
Asimismo, destacaron que la continuidad de las actividades estuvo orientada a garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes, priorizando el interés superior de los estudiantes y la prestación del servicio educativo en toda la provincia.