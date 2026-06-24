Multisectorial en Defensa de la Caja protestó contra el proyecto de reforma previsional

Integrantes de la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones llevaron adelante este miércoles una jornada de protesta en el acceso al Túnel Subfluvial, del lado de Paraná, donde realizaron una volanteada para informar a la comunidad sobre su rechazo al proyecto de reforma previsional que analiza la Legislatura provincial.

La actividad se desarrolló con interrupciones parciales y momentáneas del tránsito, permitiendo el paso vehicular de manera intercalada mientras los manifestantes entregaban folletería y dialogaban con los conductores, confirmó Elonce.

La convocatoria coincidió con el paro docente de 24 horas impulsado por AGMER y AMET, en el marco de reclamos salariales y previsionales que mantienen distintos sectores sindicales de la provincia.

Reclamos por salarios y jubilaciones

Desde AGMER señalaron que la medida de fuerza registró un alto nivel de adhesión. "Podemos decir que el paro tiene un acatamiento del 80%, porque además del rechazo a la reforma previsional también sostenemos nuestro reclamo salarial", expresó el secretario general del gremio docente, Abel Antivero.

Por su parte, representantes de ATE remarcaron que el objetivo de la jornada fue acercar información a la ciudadanía sobre los alcances del proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial. "La modalidad es detener unos minutos el tránsito, conversar con los conductores y entregar la documentación. La recepción es muy buena porque entendemos que el camino es debatir con toda la sociedad y explicar por qué no podemos seguir teniendo más ajuste en Entre Ríos", indicó Oscar Muntes, secretario general del gremio que nuclea a los estatales entrerrianos.

Expectativa por el debate legislativo

Los referentes sindicales manifestaron su preocupación ante el avance del proyecto en el Senado, debido a que para el 1° de julio está previsto el dictamen de comisiones, y reclamaron que los legisladores tengan en cuenta las objeciones planteadas por trabajadores y jubilados durante las reuniones de comisión.

"La expectativa es que los senadores escuchen a los trabajadores y sean conscientes de la gravedad de la situación. Les pedimos que no voten una reducción de los ingresos de trabajadores activos y jubilados", sostuvo el representante de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), José María Segura.

Además, remarcó que la Multisectorial presentó una propuesta alternativa basada en la creación de un fondo fiduciario destinado a fortalecer la sustentabilidad del sistema previsional. Según explicó, la iniciativa busca generar recursos para la Caja de Jubilaciones sin afectar derechos adquiridos.

"No es reforma, es ajuste"

Durante la protesta, los manifestantes insistieron en que el proyecto implica una reducción de beneficios previsionales. "No es reforma, es ajuste", apuntó la secretaria general de APS, Alejandra Levrand.

Los representantes gremiales afirmaron que la propuesta oficial no resolverá el déficit previsional y advirtieron que las modificaciones impactarán tanto en trabajadores en actividad como en futuros jubilados. “Estamos más firmes que nunca, acá no se rinde nadie y le daremos lucha hasta el final a reforma jubilatoria que el gobierno piensa implantar como dé lugar. Nosotros seguiremos luchando más firmes que nunca y en la calle, como es costumbre de los trabajadores”, insistió la representante de los jerarquizados de la Municipalidad de Paraná.

"Desde 2024 a la fecha los trabajadores activos y jubilados perdieron entre un 38 y un 40 por ciento de poder adquisitivo. No podemos afrontar más ajuste", remarcó la vocal por la Federación de jubilados en la Caja, Claudia Vallori. “Pedimos mucha responsabilidad a quienes cargan en sus espaldas lo que es nuestra representación. Todo el pueblo entrerriano se está movilizando, hay mucho acompañamiento y lo demuestra esta movilización”, agregó.

Preocupación en el sector docente

Desde el sector educativo señalaron que uno de los principales cuestionamientos está vinculado al cálculo de los futuros haberes jubilatorios.

"Lo que nos preocupa es que la jubilación futura será menor que la actual. Hoy tenemos el derecho al 82% móvil y entendemos que esta reforma implica un deterioro de ese beneficio", expresó Gustavo Bolzán, secretario Adjunto y Administrativo de SADOP Entre Ríos.

Asimismo, indicaron que continuarán realizando acciones de difusión y movilización en distintos puntos de la provincia para visibilizar su postura.

Multisectorial en Defensa de la Caja protestó contra el proyecto de reforma previsional

La jornada se desarrolló de manera simultánea en Paraná, Concordia y Gualeguaychú, en el marco de una estrategia coordinada por la Multisectorial para expresar el rechazo al proyecto previsional que actualmente se encuentra bajo análisis legislativo.

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