UPCN insistió con los cambios al proyecto de Reforma Previsional y alertó por la incertidumbre de trabajadores

La secretaria adjunta de UPCN Entre Ríos, Carina Domínguez, reiteró las objeciones del gremio al proyecto de Reforma Previsional impulsado por el Gobierno provincial y aseguró que la iniciativa necesita modificaciones para garantizar los derechos de trabajadores activos y jubilados.

La dirigente explicó que el sindicato presentó numerosas observaciones durante el tratamiento de la iniciativa y remarcó que las preocupaciones abarcan tanto cuestiones técnicas como aspectos de fondo vinculados al sistema previsional.

"Desde UPCN llevamos muchísimos planteos y propuestas de modificación al proyecto de ley que presentó el Gobierno provincial y que ingresó a la Cámara. Hay aspectos que tienen que ver con la redacción y los detalles técnicos, pero también con puntos sustanciales de la reforma", expresó.

Preocupación por quienes están próximos a jubilarse

Domínguez sostuvo que uno de los principales focos de inquietud está relacionado con los trabajadores que se encuentran cerca de acceder al beneficio jubilatorio.

"La gran preocupación es la de quienes están a punto de jubilarse. Son personas a las que podrían cambiarles las reglas de juego en el último tramo de su carrera laboral. Están atravesando una situación de angustia e incertidumbre, y así nos lo han transmitido", afirmó.

En ese sentido, señaló que persisten dudas respecto del cálculo de los haberes futuros. "El interrogante principal tiene que ver con el haber inicial. Ese es el corazón de la reforma, cómo se va a jubilar una persona y de qué manera se actualizarán esos haberes. El trabajador que está próximo a jubilarse hoy se hace muchas preguntas", indicó.

Movilidad jubilatoria y situación docente

La dirigente también cuestionó los cambios previstos en el mecanismo de actualización de los haberes jubilatorios.

"Actualmente, la Ley 8.732 establece una movilidad espejo. Esto significa que cuando el trabajador activo recibe un aumento salarial, el jubilado percibe automáticamente ese mismo incremento. Sin embargo, el proyecto presentado plantea que los aumentos se otorgarán de acuerdo con la paritaria general", explicó.

Asimismo, planteó la necesidad de contemplar la situación específica del sector docente. "El sector docente quedó excluido. Si la paritaria estatal va a servir como parámetro para los jubilados estatales, entonces la paritaria docente debería servir como referencia para los jubilados docentes. Ese es un punto central", sostuvo.

Para Domínguez, la discusión también debe incluir el análisis de la realidad del sistema previsional. "El sector docente es el más numeroso y también el más deficitario dentro del sistema previsional", señaló.

Años de aportes y 82 por ciento móvil

Entre los puntos observados por UPCN también figura la posibilidad de modificar los requisitos de aportes para acceder a la jubilación. "Otro punto importante es la cantidad de años de aportes. Deben mantenerse los 30 años actuales. ¿Por qué vamos a exigir 35 años? Nos parece demasiado", manifestó.

La dirigente aseguró además que existen alternativas para alcanzar consensos. "En la calle y en los medios se transmite la idea de que no hay salida, pero sí la hay. Lo que hace falta es sentarse a negociar", expresó.

Respecto del 82 por ciento móvil, afirmó que se trata de una conquista histórica que debe preservarse. "El 82 por ciento móvil es un gran logro. Pero, dependiendo de cómo se calcule, puede terminar siendo menos o convertirse en un 82 por ciento mentiroso. Queremos que se mantenga el cálculo sobre los últimos 10 años, como ocurre actualmente y no sobre los 20 como dice el proyecto", indicó.

Reclamos y recategorizaciones

Domínguez fue contundente al referirse al futuro del proyecto. "Si no hay modificaciones, el proyecto de reforma es inviable", advirtió.

También sostuvo que cualquier intento de unificar la edad jubilatoria debe contemplar medidas compensatorias. "Si se pretende exigir la misma edad jubilatoria para todos, entonces tienen que existir compensaciones para las mujeres por las tareas de cuidado que históricamente han asumido", afirmó.

Finalmente, se refirió a las recategorizaciones de trabajadores estatales. "Sobre las recategorizaciones, ya se dieron a conocer unas 70 y además se publicó un nuevo decreto del Ministerio de Desarrollo Económico. Esperamos que puedan concretarse para que los compañeros comiencen a percibir esos beneficios", concluyó.