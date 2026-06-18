La Multisectorial en Defensa de la Caja anunció volanteadas y anticipó un paro contra la reforma jubilatoria

La Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones anunció nuevas acciones de protesta en rechazo al proyecto de reforma previsional que se debate en la Legislatura provincial. Los representantes de sindicatos y organizaciones de jubilados confirmaron una jornada de volanteadas para la próxima semana y anticiparon la realización de un paro general con movilización.

La secretaria general de la Asociación del Personal Superior (APS), Alejandra Levrand, sostuvo que las medidas se adoptaron “en el firme rechazo a la reforma previsional y en defensa de la Ley 8732, que es el sistema que alberga a los trabajadores activos y jubilados de Entre Ríos”.

Según manifestó la dirigente gremial, la iniciativa impulsada por el Gobierno provincial representa “un ajuste brutal sobre nuestros jubilados y nuestros trabajadores activos”.

“Los representantes de los sindicatos ya expresamos en el Senado nuestra postura y fundamentos de este no a la reforma”, afirmó a Elonce.

Volanteadas en Paraná, Concordia y Gualeguaychú

Como primera acción pública, la Multisectorial convocó a una gran volanteada para el próximo miércoles 24 de junio a partir de las 10. La actividad se desarrollará de manera simultánea en Paraná, Concordia y Gualeguaychú con el objetivo de informar a la población sobre los alcances del proyecto previsional y visibilizar el rechazo de los sectores sindicales y de jubilados.

Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones (foto Elonce)

En Paraná, la convocatoria se realizará en el acceso al Túnel Subfluvial, mientras que en Concordia se concentrará en la zona de Calabacilla. En tanto, en Gualeguaychú se definirán los puntos de encuentro en las próximas horas.

“Manifestamos nuestro firme rechazo a este ajuste, porque no es una reforma jubilatoria, porque perjudicará a activos y jubilados”, remarcó Levrand.

Anunciaron un paro y una movilización

Por su parte, el secretario general de Agmer, Abel Antivero, consideró a Elonce que existe una creciente preocupación social respecto de las consecuencias de la reforma previsional.

“Entendemos que hay un gran sector de la sociedad que empieza a entender qué implica la reforma previsional, porque es una medida de empobrecimiento por parte del Ejecutivo provincial”, sostuvo.

Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones (foto Elonce)

En ese marco, confirmó que las organizaciones avanzan en la convocatoria a una medida de fuerza. “Próximamente, de cara al tratamiento en el Senado, llevaremos a cabo un paro general con una gran marcha multitudinaria, como la del 23 de abril”, adelantó.

Si bien no se informó una fecha concreta, indicaron que será comunicada en los próximos días.

Las 50.000 firmas contra la reforma

Durante el anuncio también tomó la palabra José María Segura, representante de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), quien destacó la campaña de recolección de adhesiones impulsada por la Multisectorial.

“La recolección de 50.000 firmas en contra de la reforma jubilatoria fue un trabajo de la Multisectorial porque se trató de la opinión de la sociedad que está en contra del ataque a los trabajadores activos y jubilados de la provincia”, afirmó.

Los referentes sindicales insistieron en que el proyecto previsional representa una reducción de derechos para trabajadores y jubilados, por lo que ratificaron su decisión de profundizar las acciones gremiales y de concientización en todo el territorio provincial.