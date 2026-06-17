FESTRAM rechazó la reforma previsional y alertó sobre el impacto en trabajadores y jubilados

La reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial volvió a sumar cuestionamientos este martes durante su tratamiento en el Senado entrerriano. La Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) expuso ante una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, donde ratificó su rechazo al proyecto y advirtió sobre las consecuencias que, según sostuvo, tendrá para los trabajadores activos, los jubilados municipales y las economías de las distintas localidades de Entre Ríos.

La representación de la entidad estuvo encabezada por el secretario general Mario Barberán, acompañado por el secretario adjunto Martín Santana, el secretario Legal y Técnico César Cruz y el secretario de Prensa y Difusión, Hernán Miño. Desde la organización destacaron que fueron el único sector que realizó una exposición colectiva, abordando aspectos sociales, económicos, institucionales y jurídicos de la iniciativa.

Durante la presentación, los dirigentes insistieron en que el proyecto enviado por el Ejecutivo no incorporó los planteos realizados por los representantes de los trabajadores en las distintas instancias de diálogo desarrolladas durante los últimos años.

Cuestionamientos al proyecto oficial

Al abrir la exposición, Barberán recordó que FESTRAM participó de las mesas de discusión desde hace más de dos años y sostuvo que la propuesta final presentada por el Gobierno se apartó de los consensos construidos durante ese proceso.

“Cuando aparecieron los vectores encendimos la luz de alarma y cuando vimos el proyecto de reforma fue absolutamente preocupante para los trabajadores del Estado y particularmente para los municipales”, afirmó el dirigente.

Asimismo, remarcó que la iniciativa “no contiene prácticamente ninguno de los planteos realizados por la representación de los trabajadores” y consideró que sus efectos no sólo alcanzarán a quienes integran el sistema previsional, sino también a las administraciones municipales que deberán afrontar nuevas consecuencias derivadas de su aplicación.

Impacto en jubilaciones y economías locales

Uno de los ejes centrales de la exposición estuvo vinculado al impacto que la reforma podría generar sobre los ingresos de los jubilados municipales. En ese sentido, Hernán Miño cuestionó que las propuestas acercadas por los sindicatos no hayan sido incorporadas al texto definitivo. “Somos más de 70 municipios con realidades salariales diferentes. No se puede pretender que nuestros jubilados tengan el mismo índice de actualización que otros sectores cuando nuestros acuerdos salariales son distintos”, sostuvo.

El dirigente recordó además que los trabajadores municipales realizan actualmente un aporte adicional del 3% y advirtió que los cambios previstos en el sistema terminarán reduciendo el poder adquisitivo de quienes ya accedieron al beneficio previsional. “El jubilado no guarda la plata en una cuenta en el exterior; la gasta en el almacén, en el comercio de su barrio, en su ciudad. Reducir sus ingresos significa también reducir la actividad económica de nuestras comunidades”, expresó.

Según planteó FESTRAM, la pérdida de capacidad de consumo de los jubilados podría generar un efecto directo sobre los comercios y servicios de numerosas localidades entrerrianas, especialmente en aquellas donde la actividad económica depende en gran medida del movimiento interno generado por salarios y jubilaciones.

Los municipios y el déficit previsional

Por su parte, Martín Santana cuestionó uno de los argumentos utilizados para fundamentar la necesidad de la reforma y aseguró que los municipios no representan una de las principales causas del déficit previsional. “Los municipios generan apenas el 4% del déficit total. No somos el problema que se intenta instalar para justificar esta reforma”, afirmó durante su intervención ante los legisladores.

El dirigente sostuvo además que el sector municipal presenta indicadores favorables en la relación entre trabajadores activos y jubilados, y alertó sobre las consecuencias que tendría la modificación del régimen de movilidad para quienes ya se encuentran retirados. “Los jubilados municipales perderán capacidad de actualización de sus haberes. En muchas localidades eso significará cobrar muy por debajo de los acuerdos salariales que se alcanzan en cada municipio”, explicó.

Santana también advirtió que la iniciativa desconoce las particularidades de los gobiernos locales y consideró que eventuales reclamos judiciales derivados de su aplicación podrían generar costos superiores a los que se pretende reducir con la reforma.

Advertencias jurídicas sobre la iniciativa

La exposición concluyó con el análisis del secretario Legal y Técnico de FESTRAM, César Cruz, quien desarrolló una serie de observaciones vinculadas a la constitucionalidad del proyecto.

Durante su intervención señaló posibles incompatibilidades con la Constitución Nacional, la Constitución de Entre Ríos y distintos tratados internacionales de derechos humanos. Entre otros puntos, cuestionó la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo y advirtió sobre una eventual afectación de principios vinculados a los derechos laborales y previsionales.

“Toda reforma debe mejorar los derechos de las personas y no reducirlos. Este proyecto implica una clara regresión en derechos previsionales”, manifestó.

Además, alertó sobre las modificaciones previstas en el cálculo de los haberes jubilatorios y sostuvo que la implementación de esos cambios podría derivar en una importante conflictividad judicial.

“Estamos frente a una iniciativa que puede generar una enorme conflictividad judicial, con costos económicos para la provincia y costos humanos para jubilados que deberán litigar para defender derechos que ya adquirieron durante toda su vida laboral”, afirmó.

Ratificación del rechazo

Al finalizar la reunión en el Senado, FESTRAM ratificó su decisión de no acompañar la reforma previsional y solicitó a los legisladores que revisen integralmente el proyecto antes de avanzar con su tratamiento.

La Federación sostuvo que cualquier modificación del sistema debe contemplar las particularidades del sector municipal y garantizar la protección de los derechos previsionales tanto de los trabajadores activos como de los jubilados. Asimismo, reafirmó su compromiso de continuar participando en los ámbitos institucionales de debate y de impulsar alternativas que, según expresó, no impliquen pérdida de derechos ni afecten las economías locales de Entre Ríos.