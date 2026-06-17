Reforma previsional: senadores reciben aportes de magistrados, abogados y contadores

Las comisiones Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara de Senadores, encabezadas por los titulares de ambas comisiones, el senador Gustavo Vergara y Juan Pablo Cosso, respectivamente, sigue con el análisis del proyecto de ley de reforma previsional enviado por el Poder Ejecutivo.

Este miércoles, a las 9, en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, los senadores recibirán al presidente de la comisión directiva de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Entre Ríos, Alejandro Cánepa; al presidente del Consejo Directivo del Colegio de la Abogacía de la Provincia de Entre Ríos, Santiago Esquivel; y al presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Entre Ríos, Julio Cesar Fochesatto que harán sus aportes a la iniciativa.

Exposiciones de gremios municipales

En el marco del análisis del proyecto, este martes, expusieron representantes de la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales, del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de Crespo, y de la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos.

Al tomar la palabra, el secretario general de Festram, Mario Barberán, agradeció “la posibilidad de poder conversar, que nos escuchen los legisladores y compartir esta mesa con los demás compañeros”. Calificó al proyecto como “preocupante” para los trabajadores municipales y también para los intendentes. Asimismo, se refirió a las desigualdades de los empleados municipales en los aportes a la Caja Previsional. “Les pedimos, con mucho respeto, que lo piensen bien, que escuchen a todos, que se fijen en su territorio”, remarcó.

El secretario adjunto, Martín Santana, se refirió al déficit de la Caja previsional de la provincia y lo relacionó con “datos oficiales” del ámbito municipal. “El 4% del déficit es el que genera el municipio”, sostuvo, y agregó: “Se trata de 16.668 empleados y 7.787 jubilados. Esto da 2,14 activos por pasivos. Es decir, estamos bastante por encima de la media que se cuestiona”. En tanto, el secretario legal y técnico, César Cruz, abordó lo que consideró aspectos “inconstitucionales” del proyecto de ley “al delegar al Ejecutivo aspectos que no le corresponden” y cuestionó las facultades que asumiría el presidente de la Caja de Jubilaciones. También sostuvo que la iniciativa debe “respetar los tratados de Derechos Humanos”.

Por su parte, el secretario general de Suoyem de Crespo, Hernán Miño, planteó la necesidad de que “los municipales no tengan el mismo índice de actualización que los demás empleados públicos”. Agregó que “somos más de 70 municipios y nuestros acuerdos salariales son variados en relación con el empleo público provincial”.

Aportes de la Federación de Jubilados y Pensionados

El presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, Oscar Pirillo, expresó: “Desde la Federación valoramos la instancia de intercambio, pero reafirmamos la legitimidad y vigencia de determinados componentes del régimen vigente”. En ese sentido, propusieron que “se asegure que esta ley no tenga ningún efecto retroactivo para que no sean afectados los derechos adquiridos de quienes ya son titulares de un beneficio previsional”. También solicitó que “se mantenga el artículo 98 de la Ley Nº 8.732, que otorga el beneficio de justicia gratuita para toda la gestión derivada por motivo de la jubilación o pensión”.

Finalmente, la vocal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Claudia Vallori, expresó sus observaciones sobre el proyecto y afirmó que la reforma “perjudica regímenes especiales”, aumenta la edad jubilatoria de las mujeres “sin considerar las tareas de cuidado”. Además, señaló que “las pensiones pasan del 75% al 70%, y muchas de ellas dejan de ser vitalicias”.

UPCN y APS

Representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación, y de la Asociación del Personal Superior de la Ciudad de Paraná. también hicieron sus aportes.

la secretaria adjunta de la Unión del Personal Civil de la Nación, Seccional Entre Ríos (UPCN), Carina Domínguez, acompañada por la asesor Sandra Varas. “Celebramos el debate en la Legislatura”, comenzó diciendo Domínguez, “venimos discutiendo algunos temas con el gobierno, y hoy venimos a plantear nuestra posición y traer aportes, ideas para defender nuestros escalafones”. La sindicalista apuntó a la defensa principalmente de las cocineras, personal de salud y promotores del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf). “Esta reforma está planteada desde la economía, el déficit, y es importante buscar alternativas” sostuvo, para señalar que se busca una “reforma integral”.

“La posición de UPCN siempre fue discutir, nuestra postura no es la queja; estamos planteando aspectos realistas que le preocupan a nuestros trabajadores hoy y a largo plazo” manifestó la secretaria adjunta. Dejó sentado ante la totalidad de los senadores, y ante un grupo de diputados provinciales presentes, que desde el sindicato defenderán fuertemente dos puntos centrales: sostener 30 años de aportes, y 120 meses para el cálculo del haber previsional.

Junto a Varas, explicaron que también pretenden discutir temas como la edad, movilidad, emergencia, realidad de los municipios, y deslizaron la propuesta de una Comisión de seguimiento de la reforma. “El trabajador la está pasando mal, hay un contexto económico que no favorece, no le sumemos este problema” pidió Domínguez a los legisladores.

Posteriormente fue el turno de la secretaria general de la Asociación del Personal Superior de la Ciudad de Paraná (APS), Alejandra Levrand. “Rechazamos la reforma de esta forma que está planteada”, comenzó diciendo. En relación a la emergencia subrayó que “confiere amplias facultades al Poder Ejecutivo”. En esta línea cuestionó, artículo por artículo, lo relacionado al cálculo del haber, la edad, inequidades de género, movilidad, aportes, delegación de facultades, entre otros.

“No todos tenemos la posibilidad de trabajar en oficinas con aire acondicionado y calefacción, la mayoría de los municipales trabajan en la calle”, resaltó Levrand. En este sentido hizo hincapié en que “los sueldos municipales son muy bajos”, en tanto de implementar esta reforma sería un “ajuste brutal sobre condiciones de vida de pasivos y activos, dinamita la autonomía municipal, se asfixia a las comunas”. “Este proyecto agrava los problemas y cada artículo tendría un impacto real en miles de familias entrerrianas” finalizó diciendo la secretaria general, quien coincidió en la postura que viene sosteniendo la Multisectorial.