UPCN se movilizó en Paraná y planteó cambios al proyecto de reforma previsional

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) se movilizó este martes frente a Casa de Gobierno en el marco del debate por la reforma previsional que se desarrolla en la Legislatura provincial. La concentración tuvo como objetivo respaldar la participación de las representantes gremiales que expusieron ante los senadores durante el tratamiento del proyecto.

El secretario general de UPCN, José Allende, explicó a Elonce que la manifestación buscó acompañar las propuestas que el sindicato presentó durante la discusión legislativa y defender los intereses de los trabajadores activos y jubilados.

Entre los principales planteos, el gremio reclamó que se mantenga el promedio de los últimos 120 meses de aportes para calcular el haber jubilatorio, tal como ocurre actualmente.

Movilización de UPCN en Paraná (foto Elonce)

Respecto a la edad jubilatoria, Allende refirió que “la paridad debe contemplar que la mujer se embaraza y tiene familia”. “En la paridad tenemos que reconocer en la mujer una compensación”, mencionó; y refirió que “la paridad no es la igualdad de número”, sino que podría ser “60 y 65 años”.

“¿Quién no discute que todos vivimos más? O sea, podemos pelear que no se aumente la edad, podría ser prudente que se aumente entre 3 y 5 años, pero no 65 y 65 o 68 años como dicen”, agregó.

Los principales reclamos del gremio

Allende sostuvo que otro de los puntos centrales es que se establezca un período de transición de cinco años para aquellos trabajadores que se encuentren próximos a jubilarse. “Que digan que sí y quede en una nebulosa cómo se jubilan, porque evidentemente esta ley va a dejar nula parte de la ley anterior”, fundamentó.

Según explicó, el objetivo es que quienes tengan expectativas de acceder al beneficio durante ese plazo puedan hacerlo bajo las condiciones de la normativa vigente y no queden alcanzados por cambios que alteren significativamente su situación previsional.

UPCN se movilizó en Paraná y planteó cambios al proyecto de reforma previsional

Además, UPCN planteó que los aumentos para los jubilados continúen vinculados a las paritarias de cada sector. En ese sentido, propusieron que los docentes se rijan por la negociación salarial docente, los empleados públicos por los acuerdos correspondientes a su actividad "y el resto que lo haga por una ecuación que salga de las dos paritarias".

Financiamiento y situación de las Cajas municipales

Durante la movilización, el dirigente sindical también se refirió a la situación de las Cajas municipales y sostuvo que "los eventuales déficits deben ser afrontados por los propios municipios". "Que aporten", sentenció Allende.

Según señaló, en caso de que la Provincia deba intervenir para cubrir esos desequilibrios, las administraciones municipales también deberían realizar los aportes necesarios para sostener el sistema. “Queremos que se ponga un artículo que cuando esos municipios sean deficitarios, porque a la larga van a ser deficitarios, dado que económicamente es una ecuación, que no vayan a perjudicar más el déficit de la Caja”, indicó.

Asimismo, manifestó que determinados sectores con regímenes especiales, como trabajadores vinculados al ex Banco de Entre Ríos o a Enersa, deberían mantener una discusión diferenciada debido a las particularidades de sus convenios y sistemas previsionales.

Críticas y pedido de participación sindical

Allende consideró que los trabajadores quedan "huérfanos" cuando los representantes gremiales y sindicales no participan activamente en las mesas de discusión de los proyectos que afectan sus derechos.

En ese sentido, destacó la importancia de que los sindicatos intervengan en el debate legislativo para presentar propuestas y modificaciones, más allá de las manifestaciones realizadas en la calle. “La fuerza que tendríamos si en vez de estar afuera con los bombos, únicamente estemos todos los sindicatos adentro de una mesa de discusión. ¡Eso sería fuerza!”, sentenció.

UPCN se movilizó en Paran{a (foto Elonce)

Proponen una mesa de seguimiento

Entre las iniciativas impulsadas por UPCN figura la creación de una mesa de seguimiento integrada por representantes sindicales y autoridades competentes.

Según explicó el dirigente, ese ámbito permitiría monitorear los resultados de la reforma jubilatoria, evaluar su impacto sobre el sistema previsional y analizar posibles correcciones en caso de ser necesarias.

“No podemos aceptar que una ley sea confiscatoria y en algunos con esa progresividad del aumento durante la emergencia hablan de hasta el 23/24% de aporte. Sería una locura, que no existe en ningún lado del mundo. Entonces, aunque no nos toquen a nosotros, si estamos hablando en serio, tenemos que discutirlas”, reafirmó.

Mientras tanto, el debate del proyecto continúa en el Senado provincial, donde distintos sectores exponen sus posiciones y propuestas antes de que la iniciativa avance hacia una eventual definición legislativa.