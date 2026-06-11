Reforma previsional: más gremios rechazaron el proyecto y alertaron por posibles inconstitucionalidades

REDACCIÓN ELONCE
Representantes de estatales, legislativos y judiciales expusieron ante el Senado durante una nueva jornada de análisis de la reforma previsional, supo Elonce. Cuestionaron distintos puntos de la iniciativa y solicitaron que no avance en su tratamiento.
La Cámara de Senadores de Entre Ríos continuó este jueves con el análisis del proyecto de reforma previsional denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”, en el marco de las audiencias convocadas por las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. Durante la jornada expusieron representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER) y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), quienes manifestaron su rechazo a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo provincial.
El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, valoró a Elonce la posibilidad de exponer ante los legisladores y destacó la postura común de los gremios nucleados en la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones. Según afirmó, todas las organizaciones coincidieron en solicitar que “el proyecto de ley no avance por considerar que contiene medidas regresivas para los trabajadores activos y jubilados”.
Muntes sostuvo que durante la audiencia se presentaron argumentos técnicos para explicar que, a criterio del sector, los empleados públicos no son responsables de la mayor parte del déficit estructural del sistema previsional. “El 70% del déficit estructural que tiene el sistema previsional no es producido por los trabajadores, lo mostramos y argumentamos con mucha claridad, y quedó establecido que tiene que ver con las definiciones políticas de los gobiernos en toda su magnitud”, apuntó el dirigente sindical.
En ese sentido, señaló que existen alternativas para garantizar la sustentabilidad de la Caja sin afectar los ingresos de los empleados estatales. “Hay otra salida para la provincia, como el proyecto de ley que presentamos, porque no es solo el ajuste para la clase trabajadora”, apuntó.
“Nuestro proyecto de ley habla con claridad de que en Entre Ríos hay otro camino, y hay que tomarlo, para tener una provincia más equitativa, más justa y en la que se garanticen los servicios para toda la comunidad”, señaló Muntes al dar cuenta de la iniciativa legislativa de la Multisectorial para la creación del Fideicomiso de Sustentabilidad Previsional de Entre Ríos (FISPER).
“Hay que buscar una alternativa para que el sistema sea más sustentable, pero no se hace disminuyendo el salario, porque disminuyendo el salario los trabajadores vamos a ser más más pobre y eso significa menos mercado interno para nuestra provincia”, argumentó.
Cuestionamientos por posibles inconstitucionalidades
Por su parte, José María Segura, representante de la Asociación Judicial de Entre Ríos, consideró positivo que los gremios fueran recibidos en comisión, aunque advirtió sobre las consecuencias que podría generar la aprobación del proyecto de reforma jubilatoria en los términos actuales.
El dirigente afirmó a Elonce que la iniciativa plantea modificaciones que, a su entender, implicarían una reducción salarial y podrían derivar en numerosos reclamos judiciales. “La inconstitucionalidad es manifiesta y va a afectar al proyecto si se llega a sancionar de esta manera”, alertó. Entre los puntos observados mencionó la declaración de emergencia previsional y la delegación de facultades al Poder Ejecutivo.
Segura sostuvo que la emergencia propuesta carecería de fundamentos suficientes para justificar una situación “de imprevisibilidad y sorpresiva”, y remarcó que el déficit de la Caja constituye un problema estructural de larga data. Además, cuestionó la posibilidad de que la Legislatura entrerriana delegue determinadas funciones al Ejecutivo, algo que consideró incompatible con la Constitución provincial.
La postura del oficialismo
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, el senador Gustavo Vergara, calificó la jornada como “intensa” y reconoció a Elonce que la mayoría de los gremios expresó su oposición al proyecto. No obstante, remarcó que el objetivo de las audiencias es “escuchar las distintas posiciones y evaluar los planteos realizadas por los sectores involucrados”.
Vergara aseguró que el bloque oficialista mantiene “la convicción de que la reforma previsional permitirá sanear la sustentabilidad del sistema jubilatorio y garantizar el acceso a futuras prestaciones”. Sin embargo, adelantó que las propuestas presentadas durante las audiencias serán analizadas antes de la elaboración del dictamen. “Nuestro convencimiento no quita que podamos ver algunas de las observaciones que han planteado los distintos sectores, sobre todo los gremios, y tenerlas en consideración al momento de emitir el dictamen”, prometió el legislador.
Entre los aspectos más debatidos mencionó la cantidad de años que se tomarán para calcular el haber inicial, el sistema de movilidad jubilatoria y la edad de retiro. Según indicó, son cuestiones que generan distintas interpretaciones, aunque consideró que las modificaciones planteadas contribuirían al equilibrio financiero de la Caja. “Tanto la consideración de mayor cantidad de años para el cálculo del 82%, como el sistema de movilidad, como la edad jubilatoria, van a contribuir a que el sistema tenga sustentabilidad en el tiempo”, recalcó Vergara.
El legislador informó además que las audiencias continuarán durante las próximas dos semanas con la participación de representantes municipales, entidades profesionales y exautoridades de la Caja de Jubilaciones. La intención del Senado es avanzar con el tratamiento del expediente durante junio para que pueda llegar al recinto en los primeros días de julio.