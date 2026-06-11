Alicia Aluani defendió la reforma previsional y aseguró que es clave para la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones

REDACCIÓN ELONCE
Alicia Aluani, vicegobernadora de Entre Ríos, sostuvo que la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial es una medida necesaria para garantizar la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones.
La vicegobernadora Alicia Aluani se refirió al proyecto de reforma previsional que actualmente se debate en la Legislatura entrerriana y aseguró que se trata de una iniciativa indispensable para garantizar la sustentabilidad financiera del sistema jubilatorio provincial. Durante una entrevista brindada en el programa "Plaza Mansilla", la funcionaria explicó los plazos estimados para el tratamiento parlamentario y defendió la necesidad de avanzar con una discusión que, según consideró, no puede seguir postergándose.
La presidenta del Senado provincial remarcó que el proyecto concentra buena parte de la agenda legislativa y señaló que las reuniones de comisión se desarrollan semanalmente tanto por la mañana como por la tarde. En ese marco, indicó que el objetivo es escuchar todas las voces involucradas antes de emitir un dictamen definitivo.
“La reforma previsional, por supuesto, es el tema de este mes”, afirmó Aluani al describir el escenario legislativo actual. Asimismo, recordó que además del debate previsional existen otros proyectos que serán abordados por las comisiones correspondientes, aunque reconoció que la atención pública y política está puesta principalmente en la iniciativa vinculada al sistema jubilatorio.
Un mes de debate y consultas antes del dictamen
Respecto de los tiempos legislativos, la vicegobernadora estimó que el trabajo en comisión podría extenderse durante aproximadamente un mes. Según explicó, las distintas reuniones previstas incluyen la participación de representantes gremiales, instituciones, intendentes y juntas de gobierno. “Aproximadamente estimamos un tiempo de un mes. Teóricamente para el julio deberíamos estar haciendo el dictamen de comisión y el tratamiento en la sesión”, señaló.
La funcionaria destacó que el debate no se limitará a la exposición de posiciones políticas sino que buscará incorporar aportes técnicos y propuestas que puedan mejorar el proyecto original. En ese sentido, sostuvo que cualquier modificación deberá estar respaldada por argumentos sólidos y contribuir a fortalecer la iniciativa. “Tenemos que escuchar todas las voces”, expresó. Además, agregó que “si hay aportes que enriquezcan este proyecto de ley, por supuesto que se va a tener en cuenta para poder incorporarlo”.
Para Aluani, el objetivo central de la reforma es evitar que el déficit financiero de la Caja de Jubilaciones continúe profundizándose. Según explicó, la situación actual compromete la sustentabilidad futura del sistema y podría afectar a las próximas generaciones de trabajadores. “La Caja va a seguir en déficit financiero y ese déficit financiero va a llevar que el día de mañana la gente que trabajó activamente no se va a poder jubilar. No se van a poder jubilar generaciones y generaciones”, advirtió.
Los puntos que podrían modificarse durante el debate
Consultada sobre cuáles podrían ser los aspectos sujetos a cambios durante la discusión parlamentaria, Aluani mencionó que algunos sectores han planteado observaciones vinculadas a la edad jubilatoria y a los años considerados para calcular los haberes.
La vicegobernadora aclaró que muchas de las sugerencias ya fueron contempladas durante instancias previas de diálogo con sindicatos y organizaciones, aunque reconoció que todavía existe margen para incorporar nuevas contribuciones. “La edad jubilatoria, he escuchado que también están tratando de ver de qué manera se reformula”, comentó.
Sin embargo, dejó en claro que cualquier modificación deberá respetar el objetivo principal de la reforma: garantizar la sostenibilidad financiera del sistema previsional. Por ello, insistió en que los cambios deberán contar con fundamentos técnicos y no responder únicamente a demandas sectoriales. “No es solamente aportar cambios que en realidad no tienen sustento”, sostuvo. Y agregó: “Esto hace a la sostenibilidad de la caja previsional de nuestra provincia”. La dirigente también recordó que la iniciativa surge de un proceso de consultas previo y que el texto enviado a la Legislatura ya incorpora aportes realizados por diversos actores sociales y gremiales.
La expectativa por la votación en el Senado
Uno de los aspectos más sensibles del debate político es la posibilidad de que el oficialismo consiga los votos necesarios para avanzar con la reforma. Sobre este punto, Aluani evitó dar garantías absolutas, aunque manifestó confianza en que la mayoría de los legisladores comprenden la necesidad de la medida. “Nosotros nunca garantizamos nada porque a último momento puede ser de que tengamos que ver cuál es la parte que no acompaña”, afirmó.
A pesar de ello, consideró que existe conciencia generalizada acerca de la situación financiera que atraviesa la Caja de Jubilaciones y de la necesidad de adoptar medidas estructurales. “Todos, absolutamente todos, saben que esta reforma es necesaria y todos saben que la Caja está en déficit”, sostuvo.
La vicegobernadora también recordó antecedentes de intentos frustrados de reforma previsional en Entre Ríos y señaló que el actual gobierno decidió avanzar pese al costo político que la discusión puede implicar. “Si no lo hacemos ahora, debo decir que tiene un costo político porque gestiones anteriores no lo han llevado a cabo”, manifestó. En esa línea, se mostró optimista respecto del resultado final de la votación. “Creo que va a ser favorable la votación”, expresó.
El radicalismo dentro de la coalición gobernante
Durante la entrevista, Aluani también fue consultada por el papel que desempeña la Unión Cívica Radical dentro del gobierno encabezado por Rogelio Frigerio. La vicegobernadora destacó el valor de la diversidad de opiniones dentro de la coalición y aseguró que el radicalismo ocupa un lugar relevante en la gestión.
“Es importante que tengamos diferentes miradas para poder entablar esta gestión”, indicó.
Asimismo, remarcó la trayectoria histórica del partido y su presencia en distintas áreas de gobierno. “El radicalismo es un partido que realmente tiene una estructura ya de muchísimos años, por eso es el partido centenario”, afirmó.
La dirigente consideró que las diferencias internas son parte natural de cualquier coalición política, pero subrayó que el objetivo común permite alcanzar consensos y sostener el rumbo de la gestión. “A veces hay diferencias, pero esas diferencias se hablan, se dialogan y creo que el radicalismo es una parte muy importante en esta gestión”, sostuvo. Además, destacó la participación de dirigentes radicales en ministerios y organismos provinciales, al tiempo que reconoció que aún existe margen para ampliar los aportes partidarios al gobierno.
Sin ambiciones partidarias inmediatas ni definiciones para 2027
Otro de los temas abordados fue la interna radical y la futura conducción partidaria. Aluani descartó competir por la presidencia del Comité Provincial y explicó que su responsabilidad institucional actual demanda una dedicación exclusiva. “Siempre dije que en el lugar donde estoy, me ocupa el 100% del tiempo y soy consciente que el lugar que ocupo lo quiero ocupar con responsabilidad. No se puede estar en dos lugares a la vez”, aseguró.
La vicegobernadora sostuvo que la elección de las autoridades partidarias deberá resolverse mediante los mecanismos internos tradicionales y respetando la voluntad de los afiliados. También fue consultada sobre sus aspiraciones políticas para 2027. Lejos de proyectar una candidatura específica, afirmó que su principal preocupación hoy es el éxito de la administración provincial. “En este momento realmente no me he posicionado en ese lugar”, dijo. Finalmente, señaló que su mayor deseo es que la gestión actual logre cumplir sus objetivos y genere las condiciones para continuar transformando la provincia. “Sí sé que quiero que esta gestión sea exitosa”, expresó.
Antes de concluir, recordó su trayectoria en el ámbito sanitario y reivindicó el valor de la democracia como herramienta para resolver diferencias y construir consensos. “Quisiera que la democracia continúe, aunque tengamos distintas miradas y haya distintos partidos, pero esto es parte de la democracia. Esto es lo mejor que nos puede pasar”, concluyó.