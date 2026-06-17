La Multisectorial entregó más de 50 mil firmas contra la reforma previsional en Entre Ríos

La reforma previsional impulsada por el Gobierno de Entre Ríos volvió a sumar un fuerte rechazo este miércoles, cuando la Multisectorial en Defensa del Sistema Previsional presentó más de 50 mil firmas recolectadas en distintos puntos de la provincia para manifestar su oposición al proyecto que actualmente analiza la Legislatura.

La entrega de los petitorios se concretó ante la comisión legislativa encargada de estudiar la iniciativa denominada “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”, en el marco de una nueva jornada de protesta frente a Casa de Gobierno.

La presentación coincidió con la cuarta semana consecutiva de permanencia de la denominada “carpa docente”, instalada en la explanada de la sede gubernamental y convertida en el principal espacio de visibilización del reclamo de los gremios que integran la Multisectorial.

Rechazo al proyecto oficial

Desde las organizaciones sindicales destacaron que las firmas fueron reunidas en diferentes localidades entrerrianas y representan, según expresaron, un amplio respaldo ciudadano a la defensa del actual sistema previsional.

Delegaciones provenientes de Nogoyá, Federación y Federal acompañaron la jornada de protesta y participaron de la entrega formal de los petitorios.

Los referentes gremiales señalaron que la cantidad de adhesiones obtenidas refleja un “contundente y unánime rechazo” a cualquier modificación que implique una pérdida de derechos para trabajadores activos y jubilados.

“Estas firmas, que llegaron desde todos los rincones de la provincia, dan testimonio del aval ciudadano para que no se modifique la Ley Previsional”, manifestaron desde la Multisectorial.

Actividades en la carpa docente

Además de la presentación de las firmas, la jornada incluyó diversas actividades culturales, educativas y de formación sindical en el espacio de protesta.

Al mediodía, la histórica militante de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Rosario Badano, encabezó una exposición titulada “Memoria y transmisión: vida cotidiana y dictadura”, donde presentó material bibliográfico destinado al trabajo docente en las aulas.

Más tarde, representantes de la seccional Federal participaron de la presentación del libro “Expresiones de la cultura tradicional del monte de Montiel”, una investigación desarrollada por el grupo Montiel.

La agenda culminó con una charla denominada “La resistencia a la reforma previsional desde la salud laboral y una perspectiva de género”, a cargo de Verónica Veik y Leandro Pozzi, integrantes de la Comisión Directiva Central de Agmer.

Continuidad de las protestas

Desde Agmer confirmaron que las seccionales continuarán rotando diariamente para sostener la presencia frente a Casa de Gobierno mientras continúe el tratamiento legislativo del proyecto.

La estrategia busca mantener visible el reclamo y fortalecer la participación de trabajadores de distintos puntos de la provincia en las actividades organizadas por la Multisectorial.

Mientras tanto, el Senado continúa desarrollando reuniones con distintos sectores involucrados en el sistema previsional. En paralelo, los gremios ratificaron que seguirán impulsando acciones de protesta y debate para expresar su rechazo a la reforma y defender la vigencia del actual régimen jubilatorio entrerriano.