Tras el anuncio de lluvias, cuándo mejorará el tiempo y saldrá el sol en Paraná

El pronóstico para Paraná anticipa para este jueves un marcado cambio de las condiciones meteorológicas, con lluvias, tormentas, fuertes ráfagas y un posterior descenso de la temperatura. De acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima alcanzaría los 25 grados, pero el viernes el termómetro no superaría los 16°C.

Durante la mañana de este jueves se prevén lluvias, con una probabilidad de precipitación de entre 40% y 70%. Las condiciones inestables continuarían durante la tarde, período para el cual el organismo indica tormentas y mantiene entre 40% y 70% las chances de precipitaciones.

Uno de los aspectos destacados del pronóstico está relacionado con el viento. Para la tarde se estiman velocidades sostenidas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían ubicarse entre 70 y 78 km/h. Hacia la noche, la intensidad comenzaría a disminuir, aunque todavía podrían registrarse ráfagas de entre 60 y 69 km/h.

Cuándo mejorará el tiempo y saldrá el sol

La mejora comenzaría a sentirse durante el viernes 7 de agosto. El SMN pronostica una mínima de apenas 4 grados y una máxima de 16°C, lo que representaría una caída de nueve grados respecto de la máxima prevista para este jueves.

Durante la madrugada del viernes todavía se mantendría mayormente nublado y podrían persistir ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Sin embargo, el sol comenzaría a aparecer durante la mañana, cuando se espera cielo parcialmente despejado. Para la tarde se prevé una jornada soleada, sin probabilidades de lluvias.

Fin de semana frío, pero con buenas condiciones

El sábado 8 se presentaría con buenas condiciones meteorológicas y sin precipitaciones. La temperatura mínima sería de 7 grados y la máxima alcanzaría los 16°C. El cielo permanecería entre algo y parcialmente nublado, con presencia del sol durante buena parte del día.

Para el domingo 9, el panorama sería similar: mínima de 4°C, máxima de 16°C y cielo mayormente despejado. Tampoco se esperan lluvias, por lo que el fin de semana marcaría una clara estabilización del tiempo luego de la inestabilidad de este jueves.

El frío, sin embargo, continuará durante el comienzo de la próxima semana. Para el lunes se anticipa 4°C de mínima y 14°C de máxima, mientras que el martes los registros oscilarían entre 4°C y 12°C. El miércoles 12, en tanto el SMN proyecta una mínima de 6 grados y una máxima de apenas 8°C, con cielo parcialmente nublado.

De esta manera, tras las lluvias y tormentas previstas para este jueves, Paraná ingresaría desde el viernes en un período de tiempo estable, frío y con presencia del sol, que se extendería durante buena parte de la próxima semana.

El cambio estará acompañado por una importante disminución de las temperaturas, especialmente durante las primeras horas de cada jornada. Según el pronóstico disponible, desde el viernes y al menos hasta el miércoles no se prevén nuevas precipitaciones.