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Política El encuentro será este jueves

AGMER realiza este jueves su Congreso Extraordinario: los temas a debatir

El gremio docente se reúne este jueves en La Paz para analizar la situación nacional y provincial y determinar las próximas estrategias sindicales a seguir.

6 de Agosto de 2026
AGMER realiza su congreso en La Paz
AGMER realiza su congreso en La Paz

El gremio docente se reúne este jueves en La Paz para analizar la situación nacional y provincial y determinar las próximas estrategias sindicales a seguir.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) convocó a la continuidad de su CCXII Congreso Extraordinario, cuya cuarta sesión se realizará este jueves 6 de agosto, desde las 9, en La Paz.

 

La convocatoria fue realizada por la Comisión Directiva Central del sindicato docente entrerriano. Entre los principales puntos previstos se encuentran el "análisis de la situación nacional y provincial y la definición de las estrategias a seguir".

 

El encuentro tendrá lugar en el Salón El Cristal, ubicado en avenida Hermanos Kennedy y Los Cardenales, según comunicó oficialmente la Secretaría de Prensa de AGMER.

Los temas que analizará el Congreso de AGMER

 

De acuerdo con el orden del día difundido por el gremio, la jornada comenzará con la elección de la mesa encargada de conducir el Congreso Extraordinario.

 

Posteriormente, los congresales realizarán un análisis de la situación nacional y provincial. Tras esa evaluación, el encuentro avanzará sobre las "estrategias que seguirá el sindicato docente".

 

Finalmente, el orden del día contempla la lectura y aprobación del acta correspondiente al Congreso.

Temas:

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