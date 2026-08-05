Los Cardones celebraron 17 años con una noche de folklore en el Teatro 3 de Febrero

REDACCIÓN ELONCE
El grupo folclórico paranaense conmemoró un nuevo aniversario con un espectáculo que reunió música, danza y artistas invitados. La celebración contó con la participación de Juan Pablo Carrivali y el Ballet de Raíz.
"Los Cardones" celebraron sus 17 años con una emotiva velada en el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná, donde compartieron escenario con artistas invitados y rindieron homenaje al folklore tradicional argentino. El espectáculo reunió a un numeroso público que disfrutó de un repertorio inspirado en las raíces del cancionero norteño.
La celebración fue conducida por el secretario de Cultura de la Municipalidad de Paraná, Rubén Clavenzani, y contó con la participación especial del cantante Juan Pablo Carrivali y del Ballet de Raíz.
Uno de los integrantes de Los Cardones, Alejandro Kunst, comentó a Elonce la emoción de llegar a este nuevo aniversario. "Es un placer para nosotros poder compartir con nuestros amigos y toda la gente que ha sido invitada", afirmó.
Un homenaje al folklore de siempre
Kunst recordó la influencia de históricos conjuntos del género. "El viejo folklore, especialmente Los Chalchaleros y Los Fronterizos, ya no están. Pero estamos nosotros y nos tienen que escuchar", expresó entre risas.
El músico también destacó la participación de los invitados convocados. "Juan Pablo Carrivali hace un trabajo muy lindo. También invitamos al Ballet de Raíz, que nos impresionó desde la primera vez que los vimos", comentó.
Música y danza para celebrar un nuevo aniversario
El Ballet de Raíz, dirigido por Ignacio Urrutia, también fue protagonista de la noche. El grupo, integrado por bailarines que ensayan desde hace casi seis años en la comisión vecinal Padre Kolbe, interpretó las danzas Huella, Triunfo y Los Amores.
"Somos un grupo de amigos que amamos lo que hacemos. Nos reunimos dos veces por semana y seguimos creciendo juntos", destacó Ignacio, al agradecer la posibilidad de formar parte de la celebración.
La velada por los 17 años de Los Cardones combinó música, danza y tradición en uno de los escenarios más emblemáticos de Paraná, reafirmando el compromiso del conjunto con la difusión del folklore argentino y el acompañamiento de artistas locales.