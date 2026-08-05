Recorrida de comedores comunitarios en Paraná: advierten el aumento de la demanda y solicitan donaciones

REDACCIÓN ELONCE
El Centro Comunitario Los Conejitos volvió a repartir comida caliente en Plaza 1º de Mayo y advirtió que cada miércoles se suman nuevas familias. Además de alimentos, crece el pedido de artículos de higiene y donaciones para sostener la asistencia.
La recorrida de comedores comunitarios en Paraná reflejó este miércoles una realidad que preocupa a quienes sostienen estos espacios solidarios: el crecimiento sostenido de la demanda de alimentos. Frente a la Catedral, en Plaza 1º de Mayo, el Centro Comunitario Los Conejitos volvió a repartir raciones de comida caliente y advirtió que cada semana llegan más personas en busca de ayuda.
La familia Alarcón, impulsora de la iniciativa, preparó tres ollas de guiso de lentejas con carne de cerdo, panceta y chorizo para distribuir entre familias y personas en situación de vulnerabilidad. Antes de arribar al punto de entrega, los voluntarios realizaron paradas para asistir a quienes encontraron durante el recorrido.
"Todos los miércoles vemos gente nueva que se está sumando. Hay personas con la casa incendiada que nos dicen: 'No tengo para preparar literalmente nada'", relató Nelson Alarcón, uno de los referentes del comedor en diálogo con Elonce.
Cada semana se suman nuevas familias
El referente explicó que el crecimiento de la asistencia también se refleja en las necesidades que manifiestan quienes concurren. "Nos están pidiendo continuamente ropa, alimentos y también jabón", sostuvo. Ante esa realidad, el grupo comenzó a organizar kits de higiene con jabón, champú y alcohol en gel para entregar junto con las raciones.
Además, recordó que toda la actividad se sostiene gracias a las donaciones que reciben de vecinos y colaboradores. Señaló que los recursos disponibles resultan cada vez más ajustados frente al aumento de la demanda y brindó su número de teléfono para quienes deseen y puedan ayudar en la iniciativa: 3435040157.
La solidaridad como respuesta
Cuando quedan porciones disponibles, los voluntarios continúan el recorrido por la Terminal de Ómnibus, el Hospital San Roque, el Hospital San Martín y otros espacios públicos donde suelen encontrarse personas que necesitan asistencia.
Alarcón indicó que llegan vecinos de distintos barrios de Paraná e incluso personas provenientes de otras provincias que permanecen en la ciudad sin empleo.
Pese al difícil contexto, destacó el compromiso de quienes colaboran con la iniciativa. "Es necesario venir, no podemos quedarnos mirando para otro lado", concluyó.