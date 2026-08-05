Quiénes son los grandes dueños de tierras en Entre Ríos y cuánto territorio está extranjerizado

La discusión por la reforma de la Ley de Tierras volvió a poner el foco sobre la propiedad del territorio argentino y, particularmente, sobre la cantidad de superficie rural que se encuentra en manos extranjeras. En ese contexto, el periodista Juan Cruz Varela presentó en Plaza Mansilla por ELONCE Radio & Stream FM 98.7 información relevada por el Observatorio de Tierras y trazó una radiografía de la situación en Entre Ríos.

“Acá tenemos alrededor del 3,5% del territorio rural en manos extranjeras, un porcentaje inferior al promedio nacional, con algunos picos en algunos departamentos”, explicó Varela.

La Paz y Gualeguay, por encima del promedio

Uno de los puntos sobre los que puso especial atención el periodista fue la ubicación de esas propiedades. Entre Ríos tiene una geografía atravesada por cursos de agua y delimitada principalmente por los ríos Paraná y Uruguay, además de contar con extensas superficies de islas y humedales.

“Entre Ríos es una provincia rodeada por el agua, pero casualmente los departamentos de los bordes son los que tienen mayor incidencia de extranjeros dueños de tierras”, señaló Varela.

Según los datos del Observatorio de Tierras, La Paz tiene alrededor del 8,7% de su territorio rural en manos extranjeras, mientras que en Gualeguay el porcentaje se ubica cerca del 8,5%.

Unas 250.000 hectáreas en manos extranjeras

El informe del Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires (UBA), realizó un relevamiento sobre la extranjerización del territorio en todo el país. Al trasladar esa radiografía a Entre Ríos, el volumen alcanza aproximadamente las 250.000 hectáreas rurales.

El periodista avanzó entonces sobre otra pregunta: ¿de qué países provienen quienes poseen esas tierras? De acuerdo con los datos que presentó, los propietarios uruguayos encabezan la lista con aproximadamente 44.000 hectáreas.

Después aparecen propietarios de origen italiano, con unas 40.000 hectáreas; holandeses, con aproximadamente 36.000; españoles, con 34.000; y franceses, con una superficie cercana a las 30.000 hectáreas.

El particular mapa de los capitales alemanes

Otro de los datos estuvo relacionado con empresas de origen alemán. En este caso, la superficie sería cercana a las 20.000 hectáreas, pero la particularidad no está únicamente en la cantidad.

“La tienen repartida en diez departamentos”, explicó el periodista.

A diferencia de otros propietarios que concentran grandes superficies en una determinada región, en este caso las tierras se encuentran distribuidas en diferentes lugares del territorio entrerriano.

La característica resulta relevante dentro de una discusión que no se limita únicamente a establecer cuántas hectáreas pertenecen a extranjeros, sino que también busca determinar dónde están ubicadas, qué recursos naturales existen en esos lugares y cuál es el destino de la producción.

Capitales de Medio Oriente y otro modelo productivo

Entre los casos expuestos también apareció la presencia de capitales provenientes de Medio Oriente. Según detalló Varela a partir de la información recopilada, empresarios cataríes o saudíes poseen unas 3.000 hectáreas en el departamento Villaguay.

En este punto, el periodista destacó que existe un patrón diferente respecto de otras inversiones extranjeras en tierras.

“Tienen como objetivo declarado respecto de la compra de tierras en distintos puntos del país la producción de granos y de carne para abastecer a su propio mercado interno por vía de exportaciones; o sea, la producen acá y exportan a sus países”, explicó.

Se trata de un esquema en el cual la adquisición de territorio está directamente vinculada con la producción de alimentos destinados posteriormente a los mercados de origen de esos capitales.

Tierras próximas a islas, ríos y humedales

El análisis presentado en Elonce también incluyó la presencia de capitales australianos. Según señaló Varela, poseen una superficie inferior a las 1.000 hectáreas en sectores de Islas y de Victoria.

Aunque el volumen es sensiblemente menor al de otros propietarios, el periodista consideró necesario observar el lugar donde se encuentran esas tierras.

“Si bien son porciones escasas, me parece que el valor estratégico que tienen es toda la zona que rodea o que está cerca de zonas de humedales o de ríos. Eso es un factor importante para tener en cuenta”, sostuvo.

La cercanía con cursos de agua, humedales, fronteras y otros recursos naturales constituye uno de los aspectos centrales del debate nacional sobre la extranjerización de la tierra.

El antecedente de Douglas Tompkins en La Paz

Al avanzar sobre los nombres propios, Varela recordó el caso del empresario y conservacionista estadounidense Douglas Tompkins, quien llegó a poseer más de 4.000 hectáreas en Entre Ríos.

Sus propiedades estaban ubicadas en el departamento La Paz y fueron utilizadas para desarrollar un proyecto con "orientación agroecológica".

Según recordó el periodista, allí se trabajó con una amplia variedad de producciones, entre ellas plantas aromáticas y medicinales, frutas, nueces y granos, además de cría de ovejas.

Tompkins fue conocido en Argentina principalmente por sus proyectos vinculados con la conservación de grandes extensiones naturales, entre ellos los desarrollados en los Esteros del Iberá, en Corrientes.

Arauco, el nombre extranjero que sobresale

Entre las compañías extranjeras con importantes extensiones en Entre Ríos, Varela puso el foco en una firma de capitales chilenos vinculada con la actividad forestal.

“El mayor propietario de tierras extranjeras en manos de una sola firma, una sola empresa, es Arauco”, afirmó.

De acuerdo con la información presentada, la compañía posee aproximadamente 5.500 hectáreas en territorio entrerriano, destinadas principalmente a plantaciones forestales de pinos y eucaliptos vinculadas con la producción de pasta de celulosa.

Dentro de esas propiedades aparece Monte Blanco, en Villa Paranacito, un sector al que la propia empresa identifica como un sitio de referencia científica y con potencial para constituirse en un área natural protegida.

Quiénes aparecen entre los grandes propietarios

La presentación de Varela también fue más allá de la extranjerización y repasó algunos de los grandes propietarios privados de tierras rurales en Entre Ríos.

Entre los nombres mencionados estuvo Eduardo Elsztain, empresario con negocios inmobiliarios, agropecuarios y hoteleros, a quien el periodista ubicó con unas 6.000 hectáreas en la provincia. Es presidente de IRSA, del Banco Hipotecario, y de las empresas agropecuarias Cresud y BrasilAgro.

También mencionó a Ledesma, histórica compañía vinculada a la familia Blaquier, que tendría alrededor de 5.500 hectáreas en Entre Ríos.

PLAZA MANSILLA - INFORME JUAN CRUZ

A ellos se suman otros grupos empresariales con actividad agropecuaria, como Los Grobo y MSU, encabezado por Manuel Santos Uribelarrea y con negocios tanto en el campo como en el sector energético.

Adecoagro y las estructuras empresariales

Otro de los nombres incluidos en el repaso fue Adecoagro, compañía con actividad agropecuaria y presencia en zonas de San Salvador, Villaguay y Federación.

Varela llamó la atención sobre otro fenómeno que complejiza el mapa de propietarios: las compañías con estructuras societarias constituidas en el exterior o en jurisdicciones utilizadas para radicar sociedades.

Ese entramado empresarial vuelve más complejo determinar cuál es el origen efectivo del capital y quién ejerce el control final de las tierras.