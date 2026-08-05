Comedores escolares: el Gobierno apelará el fallo sobre provisión de alimentos y aseguró que el servicio continuará

El Gobierno apelará el fallo sobre los desayunos escolares y ratificó que la alimentación de los estudiantes continuará garantizada en todos los establecimientos educativos de Entre Ríos. La decisión fue comunicada luego de que la Justicia dispusiera una medida cautelar que suspendió la distribución de alimentos con sellos de advertencia previstos en la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable.

A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo provincial informó que recurrirá la resolución dictada por el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Juan Malvasio, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada en el marco de un amparo colectivo impulsado por un grupo de padres, Agmer y la Fundación Cauce.

Desde la Provincia remarcaron que la resolución judicial "no constituye una sentencia sobre el fondo de la cuestión, sino una medida provisoria adoptada mientras se sustancia el proceso judicial", y sostuvieron que la legalidad del nuevo sistema de provisión alimentaria "aún no ha sido resuelta y será objeto del correspondiente debate durante la tramitación de la causa".

La Provincia adelantó que presentará la apelación

En el comunicado, el Gobierno recordó que el plazo para contestar la demanda vence este viernes, por lo que consideró que el expediente "se encuentra todavía en una etapa inicial".

En ese contexto, confirmó que "la provincia apelará la medida cautelar y ejercerá los recursos previstos por la legislación vigente, presentando los argumentos técnicos y jurídicos que respaldan el nuevo sistema de provisión alimentaria".

Además, el Ejecutivo sostuvo que la implementación del nuevo esquema fue planificada de manera gradual y que, desde el inicio del proceso, los directores de las escuelas recibieron instrucciones para mantener el mecanismo de provisión anterior hasta que el nuevo sistema estuviera completamente operativo.

"La medida cautelar no modifica la continuidad del servicio"

El Gobierno aseguró que, debido a esa modalidad de transición, la resolución judicial "no modifica la continuidad del servicio ni el normal funcionamiento de los establecimientos educativos".

En ese sentido, insistió en que los alumnos seguirán recibiendo desayunos y meriendas en las escuelas mientras continúa la tramitación del amparo colectivo.

El comunicado también defendió los objetivos del nuevo sistema centralizado de compras. Según la Provincia, la iniciativa forma parte de una política pública destinada a "fortalecer la transparencia en la administración de los recursos del Estado, mejorar los mecanismos de compra y distribución y dejar atrás prácticas que durante años fueron objeto de cuestionamientos y denuncias por irregularidades".

Los argumentos del Gobierno

El Ejecutivo afirmó que defenderá ese esquema durante el proceso judicial porque considera que "el combate contra la corrupción y el uso eficiente de los recursos públicos constituyen una obligación irrenunciable del Estado".

Asimismo, ratificó su compromiso con "la transparencia, el respeto por las decisiones judiciales y el pleno ejercicio de los mecanismos legales previstos para la defensa del interés público", al tiempo que confirmó que utilizará las herramientas procesales disponibles para revertir la cautelar.

La medida cautelar cuestionada fue dictada este miércoles por el juez Juan Malvasio y ordenó al Gobierno abstenerse de ofrecer, servir, entregar o distribuir en los establecimientos educativos públicos alimentos destinados a desayunos y meriendas que contengan uno o más sellos de advertencia establecidos por la Ley Nacional de Promoción de la Alimentación Saludable.

El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Juan Malvasio.

Qué dispuso la Justicia

La resolución judicial fue adoptada tras hacer lugar a un amparo colectivo presentado por padres de alumnos, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Fundación Cauce.

Además de prohibir cautelarmente la distribución de esos productos, el magistrado dispuso que la Provincia garantice "en forma simultánea e ininterrumpida" la provisión de alimentos que no estén alcanzados por la prohibición, utilizando la modalidad vigente antes de la implementación del sistema centralizado de compras.

De esta manera, mientras el Gobierno prepara la apelación y la Justicia avanza con el análisis del amparo colectivo, continuará vigente el esquema de provisión anterior para asegurar el servicio alimentario en las escuelas públicas entrerrianas.