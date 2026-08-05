Limpian arroyos y desagües en Paraná para reducir el riesgo de anegamientos

La Municipalidad de Paraná intensificó los trabajos de limpieza y desobstrucción de arroyos y alcantarillas como parte del plan preventivo ante el fenómeno de El Niño. Las tareas buscan mejorar el drenaje pluvial y minimizar el riesgo de desbordes durante lluvias intensas.
La limpieza de arroyos y desagües en Paraná continúa en distintos sectores de la ciudad como parte del plan de drenaje e infraestructura urbana que impulsa la Municipalidad para prevenir anegamientos frente a las precipitaciones intensas asociadas al fenómeno de El Niño.
Las tareas incluyen la limpieza y desobstrucción de cauces y alcantarillas con el objetivo de optimizar el escurrimiento del agua y garantizar el correcto funcionamiento del sistema de drenaje pluvial.
Actualmente, las cuadrillas municipales trabajan en el Arroyo Las Piedras, en el tramo comprendido entre las calles 2 de Abril y Soldado Bordón, donde retiraron sedimentos, malezas y residuos acumulados. Además, ya finalizaron las tareas de limpieza en los cruces de calle 1613 y Pedro Martínez.
Trabajos en distintos sectores de la ciudad
Días atrás también se realizaron intervenciones sobre la cuenca del Arroyo Colorado, en el sector de Don Bosco y Lavalleja, donde se ejecutaron tareas de limpieza general para favorecer el flujo del agua.
Desde el municipio señalaron que estas acciones permiten mejorar el escurrimiento en sectores estratégicos de la capital entrerriana y disminuir el riesgo de desbordes ante eventos de lluvias de gran intensidad.
En ese marco, renovaron el pedido de colaboración a los vecinos para evitar arrojar residuos en la vía pública y en los cauces o márgenes de los arroyos. También recomendaron no desechar escombros, restos de poda ni residuos domiciliarios, ya que esos materiales afectan el funcionamiento del sistema de drenaje y no contribuyen a la estabilidad de los taludes y barrancas.