Martín Kohan destacó el valor de Paraná Lee: “Todo lo que invite a leer es bienvenido”

La Feria del Libro Paraná Lee tendrá una nueva edición y, en la antesala del encuentro, el escritor y docente Martín Kohan destacó el valor de generar iniciativas que promuevan la lectura y acerquen la literatura a nuevos públicos. Durante su visita a la capital entrerriana, reflexionó además sobre la educación y la figura de Jorge Luis Borges.

Kohan consideró que cualquier propuesta capaz de despertar curiosidad por los libros constituye una oportunidad. “Todo aquello que pueda invitar a la lectura, convocar a la lectura y abrir desafíos de lectura es bienvenido”, expresó.

En ese sentido, valoró la decisión de denominar Plaza Borges a un espacio público de la ciudad. “Si el nombre de una plaza sirve para que alguien pase y diga: ‘¿Quién era Borges? ¿Qué hizo? ¿Escribió libros? ¿Dónde están? Vamos a comprar uno’, funcionó bien”, afirmó.

Borges y el desafío de formar nuevos lectores

El escritor señaló que la relevancia alcanzada por Jorge Luis Borges dentro de la literatura argentina produjo, en algunos casos, un efecto contrario al esperado. Según explicó, la admiración por su obra también pudo generar distancia entre el autor y potenciales lectores.

“Se produjo una admiración que, paradójicamente, inhibía la lectura. Como si su obra fuera tan extraordinaria que muchos sintieran que no estaban en condiciones de leerla”, explicó Kohan. Frente a esa percepción, planteó que la complejidad literaria debería ser entendida como un estímulo.

En ese proceso, destacó especialmente la función educativa. “La complejidad y la exigencia son desafíos para la lectura. Los docentes tenemos un papel muy importante formando lectores, brindando herramientas para que ese ‘no puedo leerlo’ se transforme en una invitación a leer”, señaló.

La literatura como herramienta para interpretar el mundo

Kohan también puso el foco en la importancia de detenerse en las palabras. Desde su perspectiva, la literatura no solamente ofrece una experiencia estética, sino que brinda herramientas para comprender discursos, representaciones y distintas maneras de interpretar la realidad.

Sus reflexiones se produjeron en la antesala de una nueva edición de Paraná Lee, una propuesta que volverá a reunir a escritores, editoriales y público alrededor de los libros. La feria busca consolidarse como un espacio de encuentro y circulación de producciones literarias.

En ese contexto, Kohan remarcó que ampliar las posibilidades de acceso a los libros, desde una feria hasta el nombre de un espacio público, puede convertirse en el punto de partida para despertar curiosidad y formar nuevos lectores.