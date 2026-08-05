León XIV visitará Argentina: a qué distancia estará de Paraná y cuánto costaría viajar para verlo

León XIV visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre y, después de 39 años, un Papa volverá a pisar suelo argentino. El Pontífice recorrerá Buenos Aires, Luján y Córdoba durante una histórica gira por Sudamérica y una de sus escalas lo dejará a menos de 400 kilómetros de Paraná.

La confirmación de la visita se conoció a través de la Nunciatura Apostólica, que informó que León XIV realizará un viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. Será su primera gira por América del Sur desde el inicio de su pontificado.

La llegada despertará una fuerte expectativa entre los fieles argentinos y también entre quienes podrían trasladarse desde Entre Ríos para participar de alguna de las actividades. Ante este escenario, Elonce relevó las distancias y costos estimados para viajar desde Paraná hacia los puntos incluidos en la agenda papal.

Cuándo llegará León XIV a Argentina

“El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, aceptando la invitación de los respectivos Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos países”, informó oficialmente la Nunciatura Apostólica.

De acuerdo con el anuncio, el Papa comenzará su recorrido sudamericano en Uruguay. Allí visitará Montevideo, Paysandú y Florida entre el 6 y el 8 de noviembre.

Posteriormente cruzará hacia Argentina, donde permanecerá entre el 8 y el 11 de noviembre y tendrá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. “El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”, aclaró la representación diplomática de la Santa Sede.

Córdoba, la escala más cercana dentro del país

Entre las ciudades argentinas anunciadas para la visita, Córdoba será una de las alternativas más próximas dentro del país para quienes pretendan trasladarse desde Paraná.

La distancia terrestre ronda los 395 kilómetros tomando principalmente las rutas nacionales 168 y 19, con un tiempo estimado de viaje de alrededor de cinco horas.

De acuerdo con los cálculos disponibles, un traslado en automóvil entre ambas capitales demandaría aproximadamente $89.298, considerando unos $80.792 de combustible y otros $8.506 correspondientes a peajes. La cifra es estimativa y puede modificarse según el vehículo, el consumo, el recorrido elegido y los precios vigentes al momento del viaje.

Cuánto costaría viajar a Buenos Aires

Buenos Aires será otro de los destinos incluidos en la histórica visita de León XIV. La capital argentina se encuentra a alrededor de 500 kilómetros de Paraná, aunque la extensión exacta depende del recorrido elegido.

Para un trayecto calculado en 564 kilómetros, el costo estimado de traslado en automóvil asciende a $142.995.

De ese total, alrededor de $129.736 corresponderían al consumo de unos 56,4 litros de nafta súper, mientras que otros $13.259 se destinarían a los peajes. El viaje demandaría aproximadamente cinco horas y 45 minutos.

Luján, otro punto central de la visita

La ciudad de Luján también integrará el itinerario argentino y, por su importancia religiosa, se presenta como uno de los lugares que podría convocar a una gran cantidad de fieles.

Desde Paraná, el recorrido estimado es de aproximadamente 445 kilómetros y demanda unas cinco horas y 24 minutos de manejo.

El gasto calculado para realizar el viaje en automóvil ronda los $100.987. De ese monto, unos $97.159 corresponderían al combustible necesario para el trayecto y $3.828 a peajes.

Puente Internacional General Artigas (archivo)

Cuánto cuesta viajar desde Paraná a Paysandú en auto

Para quienes evalúen viajar desde Paraná hasta Paysandú con motivo de la visita del papa León XIV, el recorrido por ruta es de aproximadamente 292 kilómetros y demanda cerca de 3 horas y 39 minutos de manejo, según las estimaciones disponibles.

El costo estimado para realizar el trayecto en auto ronda los $63.358, considerando unos $63.228 en combustible, equivalentes a aproximadamente 29,2 litros de nafta súper, y otros $130 correspondientes a peajes.

Estos valores son orientativos y pueden variar de acuerdo con el consumo del vehículo, el precio del combustible al momento del viaje, el recorrido elegido y eventuales modificaciones en las tarifas de los peajes. El cálculo corresponde únicamente al trayecto de ida, por lo que quienes planifiquen regresar a Paraná deberán contemplar también los gastos del retorno.

Un Papa volverá al país después de 39 años

La visita adquirirá una dimensión histórica debido al tiempo transcurrido desde la última presencia de un Pontífice en suelo argentino.

Pasaron 39 años desde aquella visita papal, por lo que el viaje de León XIV se convertirá en uno de los principales acontecimientos religiosos e institucionales del año.

La expectativa también alcanzará a Entre Ríos debido a la cercanía con algunos de los destinos elegidos, particularmente Córdoba, además de las posibilidades de trasladarse hacia Luján y Buenos Aires.

La gira continuará por Perú

Tras finalizar su agenda argentina el 11 de noviembre, León XIV continuará su viaje hacia Perú.

Según la información oficial, allí permanecerá hasta el 17 de noviembre y visitará Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

Los horarios, celebraciones religiosas, encuentros institucionales y lugares específicos que recorrerá el Papa todavía no fueron informados. La Nunciatura anticipó que el programa completo será difundido oportunamente.

Mientras se esperan esos detalles, la confirmación de las tres escalas argentinas permite comenzar a dimensionar el movimiento que podría generar la llegada de León XIV y las alternativas que tendrán los entrerrianos que pretendan viajar para participar de una visita papal que se producirá después de casi cuatro décadas.