Milei celebró el anuncio de la visita del Papa León XIV a la Argentina

Tras la confirmación de la visita del Papa León XIV a la Argentina el próximo 8 de noviembre, desde la cuenta oficial de la Oficina del Presidente de la República Argentina se emitió un comunicado firmado por Javier Milei, destacando la llegada del Sumo Pontífice al país.

"La visita del Santo Padre constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para el país y para todos los argentinos", expresa el escrito.

Este miércoles, el director de la Sala de Prensa de Santa Sede, Matteo Bruni, según el sitio Vatican News, confirmó que el Sumo Pontífice viajará al país los primeros días de noviembre y que estará en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

"El Gobierno argentino ha garantizado a la Santa Sede todas las condiciones necesarias de seguridad y logística que permitieran concretar esta visita", detalla el comunicado oficial.

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informó que se encuentra trabajando de manera coordinada con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina para la organización de la visita.

"La República Argentina está lista para darle la más cordial bienvenida al Santo Padre y renueva su compromiso para que su visita constituya un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos", concluye el comunicado.

En tanto, el canciller Pablo publicó un mensaje en redes sociales poco después de la confirmación del viaje del Papa al país.

"Continuaremos trabajando junto a la Santa Sede para que sea una visita histórica para todos los argentinos", manifestó el funcionario nacional.

La agenda del Papa en la región comenzará en Uruguay con visitas a Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre. Tras su paso por Argentina, el 11 de noviembre continuará su viaje por Perú, donde estará en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.