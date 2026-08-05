Conflicto portuario: reactivan los servicios tras un acuerdo por la baja de tarifas

El Gobierno alcanzó un acuerdo con los prácticos que contempló una reducción del 20% en las tarifas del servicio y permitió restablecer de manera inmediata las tareas de asistencia a la navegación de buques en las vías navegables del país. El entendimiento también incluyó la suspensión temporal del Decreto 690/2026, que había desregulado la actividad.

El pacto permitió destrabar un conflicto que había provocado la paralización del servicio de practicaje en distintos puertos. Según fuentes oficiales citadas por Agencia Noticias Argentinas, el Poder Ejecutivo resolvió dejar temporalmente sin efecto la aplicación de la normativa mientras avanzaran las negociaciones.

Además, las partes acordaron crear una mesa de trabajo conjunta para analizar los aspectos normativos y operativos de la actividad. La conformación de ese ámbito de discusión había sido uno de los reclamos planteados por el sector agroexportador para encontrar una salida al conflicto.

Los prácticos retomaron el servicio

La mesa quedó bajo la coordinación del Gobierno Nacional y contó con la participación de representantes de los ministerios de Seguridad y Defensa, además de otros organismos con competencia en la actividad marítima y fluvial.

El objetivo planteado por el Ejecutivo fue revisar de manera puntual los principales aspectos contemplados en el decreto de desregulación y buscar un consenso definitivo sobre las modificaciones que se pretendían implementar en el sector.

Tras la firma del acta y el compromiso de mantener abierto el canal de negociación, los prácticos retomaron inmediatamente la prestación regular de sus servicios. De esta manera, comenzó a normalizarse la asistencia a los buques mientras continuaron las conversaciones técnicas.

El impacto económico de la paralización

“Alivio”, señalaron desde el sector luego de conocerse la decisión del Gobierno de suspender temporalmente la aplicación del decreto.

La interrupción del servicio había generado preocupación especialmente entre los sectores vinculados con las exportaciones. De acuerdo con estimaciones difundidas durante el conflicto, la paralización de las operaciones representaba pérdidas superiores a los 4,5 millones de dólares diarios para el campo.

El practicaje constituye un servicio destinado a asistir a los capitanes de los buques durante la navegación, principalmente en zonas que presentan características particulares por sus canales, profundidades, corrientes, tráfico u otras condiciones que requieren conocimiento específico de la vía navegable.

El origen del conflicto por la desregulación

La disputa se había iniciado luego de la publicación del Decreto 690/2026, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger. La normativa introdujo una serie de modificaciones sobre el régimen que regulaba la actividad desde 1991.

Entre otros puntos, el decreto contemplaba exenciones para la contratación de prácticos por parte de capitanes extranjeros que acreditaran determinada experiencia, modificaba las dimensiones de los barcos alcanzados por la obligatoriedad del servicio y eliminaba límites de cupos para la inscripción de profesionales.

Asimismo, la normativa habilitaba a Prefectura a prestar el servicio y eliminaba la segmentación por tramos geográficos, que hasta entonces obligaba a realizar cambios de práctico durante determinados recorridos.

Qué cambios proponía el decreto

La reforma también flexibilizaba el traslado de profesionales entre diferentes zonas y ampliaba las exenciones para determinados buques. El Gobierno había presentado esas modificaciones como parte de una reestructuración integral del sistema marítimo y fluvial argentino.

Al defender la iniciativa, Sturzenegger había sostenido: “La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”.

Sin embargo, las modificaciones generaron el rechazo de los profesionales y derivaron en la interrupción de las tareas. Con el nuevo entendimiento, el Ejecutivo suspendió temporalmente el decreto, mientras la mesa técnica quedó como ámbito para discutir un esquema definitivo.