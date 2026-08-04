Fiorotto cuestionó la Ley de Tierras y advirtió sobre el histórico desarraigo de Entre Ríos

La Ley de Tierras y los cambios propuestos sobre los límites a la propiedad extranjera reabrieron un debate que, para el periodista Daniel Tirso Fiorotto, excedió ampliamente la nacionalidad de quienes poseen los campos. En diálogo con Elonce, planteó que la discusión debería abarcar la concentración territorial, las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda y el histórico desarraigo registrado en Entre Ríos.

Fiorotto consideró que las modificaciones impulsadas desde el Gobierno nacional podrían profundizar problemas estructurales y defendió algunas de las restricciones contempladas en la normativa vigente. En particular, destacó el límite a la extranjerización y los topes establecidos para la adquisición de grandes superficies en determinadas regiones productivas.

“La ley vigente, que pone el tope de 15% y que incluso pone el tope de 1.000 hectáreas para comprar (...), es un tesoro dentro de las normas argentinas”, afirmó. Sin embargo, aclaró que mantener esas restricciones no resolvería por sí solo las desigualdades vinculadas con la propiedad territorial.

El problema de la concentración de tierras

El periodista sostuvo que el debate debería trascender la dicotomía entre propietarios argentinos y extranjeros. Desde su perspectiva, una elevada concentración territorial representa un problema independientemente de la nacionalidad de quien acumule las superficies.

“El gran capital no tiene bandera. Yo creo que hay que ponerle tope. (...) Hay que ponerle tope a la propiedad de la tierra, sea quien sea”, manifestó Fiorotto al analizar la posibilidad de que grandes extensiones queden concentradas bajo una misma propiedad o estructura societaria.

En ese sentido, diferenció la tierra destinada efectivamente a la producción de aquella conservada con objetivos especulativos. El periodista puso especialmente el foco en lo que definió como un “latifundio urbano”, fenómeno que observó en sectores del Gran Paraná, donde extensas superficies permanecieron durante años sin urbanizar mientras aumentaron las dificultades para acceder a un lote.

El acceso a la vivienda y la tierra productiva

Fiorotto vinculó esa situación con el crecimiento de asentamientos en terrenos bajos, humedales o sectores cercanos a cursos de agua. Según explicó, numerosas familias terminaron instalándose en lugares vulnerables mientras otras extensiones urbanas permanecieron desocupadas.

A su entender, facilitar el acceso a pequeñas superficies podría contribuir tanto a solucionar necesidades habitacionales como a promover la producción familiar de alimentos. Su planteo apuntó particularmente a jóvenes, pequeños productores, campesinos y familias de menores ingresos.

“Tiene que haber acceso a la tierra para la juventud, para las chicas y los muchachos que quieren formar una familia”, expresó. También sostuvo que el acceso a espacios productivos podría brindar mayor autonomía a hogares cuyos ingresos se destinan principalmente a cubrir necesidades alimentarias.

El histórico desarraigo de Entre Ríos

Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con el éxodo poblacional que atravesó Entre Ríos. Fiorotto afirmó que el fenómeno no era reciente y recordó que distintos intelectuales y especialistas habían advertido sobre esa situación desde comienzos del siglo XX.

Según relató, durante las décadas de 1920 y 1930 ya aparecían referencias al éxodo de jóvenes y a la concentración de la propiedad rural como dos de los principales problemas entrerrianos. Mencionó, entre otros antecedentes, escritos de Arturo Capdevila y César Blas Pérez Colman.

“De todas las provincias argentinas, la que más ha expulsado a sus hijos, y principalmente a la provincia de Buenos Aires, es Entre Ríos”, aseguró Fiorotto. Desde esa perspectiva, consideró que sucesivos gobiernos abordaron las consecuencias del fenómeno sin modificar las causas estructurales que, según su interpretación, favorecieron la emigración.

Una propuesta para discutir la coparticipación

El periodista también relacionó ese proceso histórico con el debate sobre la distribución de recursos federales. Planteó que la concentración económica y demográfica alrededor de Buenos Aires estuvo vinculada con ventajas acumuladas durante décadas, mientras provincias como Entre Ríos perdieron población.

Por ese motivo, propuso incorporar un criterio relacionado con la expulsión poblacional cuando se analice la distribución de la coparticipación. “Tiene que haber un ingrediente fundamental que es el índice de destierro, de desarraigo y destierro. Y ahí Entre Ríos merece más coparticipación para que la juventud se quede acá”, sostuvo.

Para Fiorotto, esos recursos deberían orientarse a políticas capaces de generar arraigo, empleo y oportunidades para las nuevas generaciones. También cuestionó que los indicadores económicos puedan mejorar estadísticamente cuando una persona abandona la provincia sin que eso represente una mejora concreta de las condiciones productivas.

El vínculo de los jóvenes con la producción

Otro aspecto señalado durante la entrevista fue la distancia existente entre parte de las nuevas generaciones y la producción agropecuaria. Fiorotto mencionó experiencias realizadas en instituciones educativas entrerrianas y aseguró que detectaron situaciones diferentes entre estudiantes rurales y urbanos.

Por un lado, señaló que alumnos de escuelas agropecuarias adquirieron conocimientos técnicos, pero finalizaron sus estudios sin contar necesariamente con tierras donde aplicarlos. Por otro, sostuvo que entre estudiantes urbanos existió escaso interés o conocimiento sobre actividades básicas vinculadas con huertas, animales de granja y producción de alimentos.

“Los alumnos de las escuelas agropecuarias salen sabiendo mucho, pero no tienen campo”, resumió. A partir de ese diagnóstico, consideró necesario recuperar el vínculo entre educación, producción y territorio para generar oportunidades laborales y favorecer el arraigo.

La discusión que propone Fiorotto

Al analizar si existe margen político para avanzar con transformaciones, Fiorotto consideró que hay sectores de diferentes espacios partidarios que reconocen problemas relacionados con la vivienda, el trabajo y el acceso a la tierra.

“En todos los sectores hay conocimientos de que este sistema no está funcionando”, expresó. En ese marco, reclamó una instancia de autocrítica y búsqueda de consensos que permita discutir políticas estructurales más allá de las diferencias partidarias.

Como antecedente histórico, recordó las ideas de Tomás de Rocamora sobre el desarrollo entrerriano y su cuestionamiento a la concentración territorial. Para Fiorotto, aquella discusión mantiene vigencia más de dos siglos después: garantizar oportunidades de arraigo, facilitar el acceso a la vivienda y ampliar las posibilidades de producción constituyen, desde su perspectiva, desafíos pendientes que deberían ocupar un lugar central en el debate sobre la Ley de Tierras.