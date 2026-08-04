Causa ANDIS: fijaron para el 26 de agosto el peritaje clave sobre los audios de Spagnuolo

La causa ANDIS tendrá una instancia clave el 26 de agosto, cuando Gendarmería comience a analizar los audios atribuidos a Diego Spagnuolo. Los expertos buscarán establecer su autenticidad, detectar posibles ediciones y determinar si se utilizó inteligencia artificial.
La causa ANDIS tendrá un nuevo capítulo el próximo 26 de agosto, cuando comience el peritaje de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad e investigado por presuntas maniobras de corrupción dentro del organismo. La fecha fue fijada por el juez federal Ariel Lijo y el análisis quedará a cargo de especialistas de Gendarmería Nacional.
El estudio buscará establecer el origen y la autenticidad de las grabaciones en las que se hace referencia a supuestos sobornos y sobreprecios. La tarea estará en manos de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería, que deberá determinar si los archivos corresponden a registros originales o si fueron posteriormente modificados.
La medida representa uno de los puntos centrales de la investigación debido a que la Justicia pretende determinar, en primer lugar, si efectivamente la voz registrada corresponde al exfuncionario y, posteriormente, si el contenido de los archivos presenta alteraciones que puedan comprometer su valor como evidencia.
Spagnuolo se negó a entregar una muestra de voz
En el marco de la investigación, Spagnuolo había sido citado para aportar una muestra de voz que permitiera realizar una comparación técnica con las grabaciones investigadas. Sin embargo, el exdirector de ANDIS se negó a hacerlo.
Su defensa planteó que someterse a esa medida podría implicar una forma de autoincriminación y sostuvo que se vería afectada la garantía constitucional que establece que ninguna persona está obligada a declarar contra sí misma.
A partir de esa postura, Spagnuolo mantiene un pedido de nulidad ante la Cámara Federal de Apelaciones con el objetivo de frenar el procedimiento hasta que ese tribunal defina si la citación para obtener la muestra de voz fue válida.
Lijo decidió avanzar pese al planteo de la defensa
Más allá de la negativa del exfuncionario, el juez Ariel Lijo resolvió que el análisis pericial continuará incluso si Spagnuolo no colabora con una muestra propia.
Por pedido del fiscal Franco Picardi, los expertos quedaron habilitados a trabajar con registros públicos de la voz del exdirector de ANDIS. Entre ellos podrán utilizar entrevistas periodísticas y otras apariciones públicas realizadas cuando integraba el Gobierno nacional.
De esta manera, los peritos tendrán material alternativo para efectuar comparaciones acústicas y determinar si existen coincidencias entre aquellas grabaciones públicas y la voz que aparece en los audios incorporados al expediente.
Qué buscará determinar el peritaje
El análisis no se limitará a establecer si la voz pertenece o no a Spagnuolo. Los especialistas también deberán realizar un examen técnico de los archivos digitales para determinar cómo fueron producidos y si fueron modificados después de su grabación.
Entre los puntos que deberán estudiar figura la posible existencia de cortes, ediciones, empalmes u otras manipulaciones. La finalidad será determinar si los registros conservan continuidad y si corresponden a una grabación original.
Además, uno de los aspectos novedosos de la pericia será el análisis de una eventual utilización de herramientas de inteligencia artificial. Los técnicos buscarán identificar si pudieron emplearse sistemas de clonación de voz o mecanismos de síntesis automática capaces de generar o modificar fragmentos de audio.
El análisis había sido previsto para julio
La realización del peritaje estaba prevista inicialmente para el 22 de julio, pero debió ser postergada. El fiscal Picardi había solicitado la modificación de la fecha debido a que especialistas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) se encontraban de licencia durante el receso judicial de invierno.
A partir de esa situación, el procedimiento fue reprogramado y finalmente quedó establecido para el miércoles 26 de agosto.
La definición permitirá avanzar sobre una de las pruebas que podría resultar determinante para establecer el origen de las grabaciones y evaluar su eventual utilización dentro del expediente judicial.
La situación de otros 30 imputados
Mientras avanza la preparación del estudio sobre los audios, el expediente mantiene abierto otro frente judicial. Lijo deberá resolver la situación procesal de alrededor de 30 personas que ya fueron indagadas en el marco de la investigación.
Los imputados podrían recibir procesamientos una vez que el magistrado evalúe las declaraciones, documentación y demás elementos incorporados a la causa, publicó NA.
De esta manera, el 26 de agosto aparece como una fecha relevante para la causa ANDIS, ya que el resultado del análisis técnico permitirá establecer si los audios atribuidos a Spagnuolo son auténticos y si pueden ser considerados evidencia válida dentro de una investigación que busca determinar la existencia de presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.