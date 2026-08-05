Robaron los celulares de tres alumnos de la Escuela Helen Keller de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Un delincuente ingresó a la Escuela Integral Nº1 “Helen Keller” mientras los estudiantes realizaban una actividad fuera del edificio y sustrajo tres celulares guardados en mochilas. La Policía analiza cámaras para identificarlo.
Un delincuente ingresó a la Escuela Integral Nº1 “Helen Keller” de Paraná y robó tres celulares pertenecientes a estudiantes mientras participaban de una actividad fuera del establecimiento. Los teléfonos estaban guardados dentro de las mochilas que habían quedado en la biblioteca de la institución educativa.
El hecho ocurrió durante la tarde de este martes, entre las 14 y las 16, en el establecimiento ubicado sobre calle Churruarín 338, dedicado a la educación integral de personas con discapacidad visual.
Según se informó, los tres teléfonos pertenecían a alumnos de muy bajos recursos. Al momento del robo, los estudiantes habían dejado sus pertenencias dentro de la institución para participar de una actividad que se desarrollaba fuera del edificio.
Investigan cómo ingresó el delincuente
Hasta el momento no se había logrado establecer por qué sector accedió el responsable al establecimiento. Durante el período en el que los alumnos permanecieron afuera, el delincuente llegó hasta la biblioteca y revisó las pertenencias.
Los tres teléfonos se encontraban dentro de las respectivas mochilas de los estudiantes. Tras advertir la sustracción de los dispositivos, se dio intervención a la Policía y posteriormente se formalizó la denuncia.
La investigación quedó a cargo de personal de la comisaría cuarta, que inició las actuaciones para determinar cómo se produjo el ingreso y tratar de identificar al autor.
Analizan las cámaras de seguridad
Como parte de las primeras diligencias, los investigadores comenzaron a revisar las cámaras de seguridad instaladas en inmediaciones de la escuela.
Hasta el momento, sin embargo, las imágenes obtenidas no habrían permitido identificar de manera concluyente al responsable del robo. El relevamiento continuará con el objetivo de establecer si algún dispositivo registró movimientos sospechosos durante la franja horaria en la que ocurrió el hecho.
También se intentará determinar el recorrido realizado por el delincuente antes y después de ingresar al establecimiento, además de establecer si actuó solo.
La escuela reforzará las medidas de seguridad
A raíz de lo sucedido, las autoridades de la Escuela Integral Nº1 “Helen Keller” comenzaron a evaluar nuevas medidas para reforzar la seguridad del edificio.
La institución ya cuenta con rejas y diferentes mecanismos de protección en sus instalaciones. No obstante, tras el robo se analizará especialmente la posibilidad de reforzar las aberturas para dificultar eventuales nuevos ingresos.
Mientras tanto, la Policía continuará con la investigación y el análisis de registros de videovigilancia para intentar individualizar al responsable y recuperar los tres celulares sustraídos a los estudiantes.