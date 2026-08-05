Concordia reforzó el plan de emergencia ante el avance del fenómeno de El Niño

Concordia reforzó el plan de emergencia ante el fenómeno de El Niño mediante la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, la actualización de los protocolos de actuación y un fortalecimiento del sistema sanitario para responder a una eventual creciente del río Uruguay. Así lo informaron el intendente Francisco Azcué y el secretario de Salud, Diego Sauré.

Azcué explicó que los especialistas consultados coinciden en que el fenómeno ya atraviesa una fase activa, aunque sostuvo que los efectos de mayor magnitud podrían registrarse entre septiembre y marzo.

"Estamos en la fase activa del fenómeno del Niño, pero las consecuencias más graves ocurrirían aproximadamente entre septiembre y marzo", señaló el jefe comunal.

Tecnología para mejorar la respuesta

El intendente destacó que Concordia cuenta con un Comité de Emergencia integrado por distintas instituciones y áreas municipales con experiencia en la gestión de eventos climáticos.

No obstante, indicó que el escenario previsto obliga a profundizar las acciones preventivas. En ese marco, confirmó la incorporación de una metodología desarrollada por el Ejército Argentino para optimizar la administración de la información durante una emergencia.

"Nos va a permitir tener mayor información, saber a cada altura del río cuántas familias y dónde están. Vamos a poder gestionar mejor la crecida del río y las consecuencias que tenga", afirmó.

Azcué agregó que el Municipio trabaja en un protocolo actualizado que definirá con mayor precisión las responsabilidades de cada organismo y de las distintas áreas comunales frente a una eventual inundación.

Un nuevo protocolo de actuación

El jefe comunal sostuvo que la experiencia obtenida durante las intervenciones anteriores permitió identificar aspectos a mejorar para futuras contingencias.

Por ese motivo, el Comité de Emergencia avanza en la elaboración de un protocolo más completo, con información específica y tareas previamente asignadas para cada institución participante.

"Este protocolo que estamos elaborando es mucho mejor que el que teníamos", aseguró Azcué.

El plan sanitario ante una posible creciente

El secretario de Salud de Concordia, Diego Sauré, explicó que la planificación sanitaria contempla especialmente tres problemas que suelen incrementarse durante las inundaciones: la leishmaniasis, el dengue y las enfermedades gastrointestinales.

En relación con la leishmaniasis, informó que el Municipio ya adquirió medicación preventiva destinada al personal que interviene directamente en las tareas de emergencia. "Ya hemos entregado esa medicación a los Bomberos Voluntarios y a la Brigada Forestal del Municipio, que son los primeros que están actuando", indicó.

Vigilancia permanente del dengue

Sauré destacó además el trabajo sostenido que Concordia realizó durante todo el año junto al Conicet para monitorear la presencia del mosquito transmisor del dengue.

Según explicó, la ciudad cuenta con más de cien ovitrampas distribuidas estratégicamente para detectar las zonas con mayor circulación del mosquito y focalizar allí las acciones preventivas.

"Concordia es el único municipio de Entre Ríos que trabajó todo el año junto con el Conicet en capacitación, descacharrización y monitoreo del dengue", afirmó.

El funcionario agregó que también se adquirieron repelentes para asistir a las familias evacuadas en caso de que la creciente obligue a trasladarlas a centros temporales.

Comité de Emergencia de Concordia

Preparativos para asistir a evacuados

Dentro del plan sanitario también se contempló la compra de medicamentos para tratar cuadros de gastroenteritis, otra de las patologías frecuentes durante este tipo de emergencias.

Además, la Secretaría de Salud organizó equipos extramuros integrados por médicos, enfermeros y vacunadores que recorrerán los centros de evacuación cuando sea necesario.

Actualmente, el único espacio habilitado corresponde al centro de evacuados instalado en Bagley, donde ya fueron asistidas las primeras seis familias alojadas en el lugar.

Coordinación con la Provincia

Sauré destacó que el Municipio mantiene comunicación permanente con el Ministerio de Salud de Entre Ríos para coordinar recursos en caso de que la situación se agrave.

Según explicó, la Provincia comprometió apoyo con medicamentos, personal sanitario y otros recursos si las condiciones climáticas requieren una respuesta de mayor magnitud.

"Se cuenta con el recurso del Ministerio de Salud y, si fuera necesario, también con personal humano para afrontar una eventualidad de estas características", aseguró el secretario.