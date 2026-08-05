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Policiales Investigación por un robo

Robo a comerciante de Victoria: secuestraron un auto y celulares tras allanamiento en Paraná

Un allanamiento realizado en Paraná por una causa de robo a un comerciante de Victoria permitió secuestrar un auto, celulares y otros elementos para la investigación. Tres personas fueron identificadas.

5 de Agosto de 2026
Robo a un comerciante de Victoria: allanamiento en Paraná.
Robo a un comerciante de Victoria: allanamiento en Paraná. Foto: (PER).

Un allanamiento realizado en Paraná por una causa de robo a un comerciante de Victoria permitió secuestrar un auto, celulares y otros elementos para la investigación. Tres personas fueron identificadas.

El robo a un comerciante de Victoria registró un nuevo avance este miércoles con un allanamiento realizado en un domicilio del barrio Lomas del Mirador, en Paraná, donde la Policía secuestró un automóvil, teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la investigación judicial.

 

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Victoria, junto con efectivos de la División Robos y Hurtos de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal y del Grupo Especial G.I.A., en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Victoria.

 

Como resultado del operativo, los uniformados secuestraron un Fiat Cronos blanco, seis aparatos telefónicos y un par de guantes de trabajo, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para su análisis.

 

La investigación continúa

 

La causa se originó por un robo cometido contra un comerciante de Victoria el pasado 14 de julio. En el marco de las tareas investigativas, la Justicia ordenó el allanamiento en la capital entrerriana para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

 

Además de los secuestros, durante el procedimiento fueron identificadas tres personas mayores de edad, quienes quedaron supeditadas a la causa, de acuerdo con las directivas impartidas por la autoridad judicial interviniente.

 

La investigación continúa con el objetivo de reunir nuevas pruebas que permitan determinar las responsabilidades y lograr el total esclarecimiento del robo.

Temas:

Victoria Paraná allanamiento Robo
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