Entre Ríos incorporó 24 ambulancias y cinco motos para fortalecer el sistema de salud

Entre Ríos incorporó 24 ambulancias y cinco motos sanitarias para fortalecer el sistema de salud, además de un ecógrafo y un cardiodesfibrilador, mediante una entrega realizada por la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande al Ministerio provincial de Salud. La presentación del nuevo equipamiento se realizó este miércoles en la explanada de Casa de Gobierno, en Paraná.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó la actividad junto a autoridades provinciales y representantes de la delegación argentina de la CTM. Durante la presentación, destacó que la incorporación complementó una entrega realizada el año pasado, cuando se recibieron otras 20 ambulancias, además de equipamiento odontológico y medicamentos.

“Ahora son 24 ambulancias de última generación, cinco motos, que es también algo novedoso para la atención más temprana y más rápida, sobre todo en ciudades como Paraná, además de un desfibrilador y un ecógrafo”, explicó Frigerio.

Entregaron 24 ambulancias y cinco motos para renovar la respuesta sanitaria (foto Elonce)

Casi 50 ambulancias nuevas en dos años

El mandatario sostuvo que la renovación de la flota sanitaria respondió a una definición de prioridades dentro de la administración provincial y remarcó la articulación entre distintas áreas estatales y la CTM de Salto Grande, que preside Alejandro Daneri.

“El 50% de las ambulancias que encontramos cuando asumimos tenían más de 10 años”, aseguró el gobernador. En ese sentido, valoró la incorporación acumulada de unidades durante su gestión: “¿Hace cuánto que ustedes no ven una adquisición en dos años de casi 50 ambulancias nuevas?”

Frigerio señaló que, en un escenario de restricciones presupuestarias, la Provincia buscó concentrar recursos en áreas consideradas prioritarias. “Cuando uno no tiene recursos tiene que priorizar”, manifestó y ubicó a la salud y la educación entre los principales ejes de la gestión.

Entregaron 24 ambulancias y cinco motos para renovar la respuesta sanitaria (foto Elonce)

Cómo serán utilizadas las nuevas unidades

Desde el Ministerio de Salud precisaron que las 24 ambulancias incorporadas son de baja complejidad. De ese total, 15 estarán destinadas principalmente a traslados interurbanos, mientras que las nueve restantes reforzarán los servicios de emergencia 107 en las localidades de mayor población.

A ellas se sumarán cinco motocicletas que formarán parte de una nueva modalidad de respuesta sanitaria. La iniciativa apunta a reducir los tiempos de llegada de los profesionales ante determinadas emergencias, especialmente en ciudades donde la circulación vehicular puede demorar el arribo de una ambulancia.

Las denominadas patrullas sanitarias comenzarán a implementarse en grandes centros urbanos como Paraná, Concordia y Gualeguaychú. El sistema estará vinculado al servicio de emergencias 107 y su funcionamiento será evaluado a medida que avance la experiencia.

Entre Ríos incorporó 24 ambulancias y cinco motos para fortalecer el sistema de salud

Distribución según antigüedad y kilometraje

En cuanto al destino de las ambulancias, el ministro Daniel Blanzaco indicó a Elonce que la distribución será progresiva y estará determinada por las necesidades existentes en cada establecimiento sanitario.

Para definir los destinos se tendrá en consideración tanto la antigüedad de las unidades actualmente en funcionamiento como la cantidad de kilómetros acumulados. La planificación estará a cargo de las áreas provinciales vinculadas a Recursos Materiales y Emergencias Sanitarias.

Entre los establecimientos mencionados como prioritarios aparecieron hospitales de referencia de Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay, debido al intenso uso que realizan de sus vehículos para traslados y emergencias. Las asignaciones concretas serán comunicadas paulatinamente.

Una nueva modalidad para llegar más rápido

Uno de los aspectos novedosos de la entrega fue la incorporación de motocicletas para emergencias sanitarias. El objetivo será permitir una primera respuesta rápida mientras se desplaza una ambulancia hacia el lugar.

El equipamiento también incluyó un ecógrafo y un cardiodesfibrilador, herramientas que serán incorporadas al sistema público provincial.

Desde la CTM de Salto Grande, Alejandro Daneri, remarcó que la entrega se enmarcó en un trabajo coordinado con el Gobierno entrerriano y señaló que continuarán acompañando las prioridades establecidas por la Provincia en materia sanitaria. "Preferimos no hablar de montos, preferimos hablar de lo que significa para los entrerrianos y la decisión que se toma en este tipo de acciones en beneficio de todos", destacó.

Frigerio destacó el trabajo conjunto

El gobernador sostuvo que la incorporación de recursos fue resultado de una coordinación que, según afirmó, se profundizó entre las distintas dependencias estatales. “Hoy sí. Entonces yo todo el tiempo planteo con el equipo de Salto Grande cuáles son nuestras prioridades y las prioridades son claras: es la salud y la educación”, expresó Frigerio.

La vicegobernadora Alicia Aluani también participó de la actividad y destacó que la entrega apuntó a mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario mediante la renovación de vehículos y la incorporación de tecnología.

Rogelio Frigerio / Daniel Blanzaco / Alejandro Daneri / Alicia Aluani (foto Elonce)

Preparativos ante el fenómeno de El Niño

Durante la actividad, Frigerio también fue consultado por las medidas preventivas ante el fenómeno de El Niño. El mandatario confirmó que el tema fue analizado durante una reunión de gabinete y anticipó encuentros con los intendentes de los municipios que podrían resultar más afectados.

“Tenemos que estar preparados para amortiguar el impacto lo más posible”, sostuvo el gobernador al referirse a las posibles consecuencias de eventos climáticos adversos.

Desde la CTM agregaron que también se trabaja sobre la situación de la cuenca del río Uruguay y especialmente en la zona de Concordia, debido a la cercanía con el complejo hidroeléctrico de Salto Grande. Las acciones, indicaron, se llevan adelante de manera articulada con el Gobierno provincial.