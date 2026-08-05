Ciclogénesis: Entre Ríos se prepara para una jornada de tormentas, viento y un brusco descenso de temperatura

REDACCIÓN ELONCE
La ciclogénesis que se desarrollará este jueves pondrá a Entre Ríos bajo alerta naranja por tormentas fuertes, abundantes lluvias, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 80 kilómetros por hora. Tras el temporal, llegará un marcado descenso de la temperatura.
La ciclogénesis será la protagonista del cambio de tiempo previsto para este jueves en Entre Ríos. El fenómeno atmosférico favorecerá el desarrollo de tormentas de variada intensidad en toda la provincia y provocará un cambio abrupto de las condiciones meteorológicas. Además de las lluvias, se esperan fuertes ráfagas de viento, posible caída de granizo y el ingreso de una masa de aire frío que dará paso a varios días con temperaturas invernales.
Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para todo el territorio entrerriano. El aviso estará vigente entre el mediodía y la tarde del jueves, período en el que se prevé la mayor intensidad de los fenómenos. Según el organismo, las tormentas podrían presentarse de manera aislada al comienzo de la jornada, aunque con el correr de las horas tenderán a generalizarse y ganar fuerza.
El pronóstico también anticipa abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica y condiciones propicias para la ocurrencia de ráfagas de viento que podrían superar los 80 kilómetros por hora. A medida que avance el frente frío, el viento rotará al sector sur y comenzará un marcado descenso de la temperatura que se hará sentir desde la noche del jueves y durante los próximos días.
Qué es la ciclogénesis y por qué puede intensificar el temporal
Aunque el término suele generar preocupación, la ciclogénesis no representa una tormenta en sí misma. Se trata del proceso mediante el cual se forma o intensifica un sistema de baja presión atmosférica, favoreciendo la aparición de fenómenos meteorológicos más severos cuando las condiciones son favorables.
Durante este proceso, la presión atmosférica disminuye de manera significativa y el aire se reorganiza para compensar ese desequilibrio. Esa dinámica puede potenciar el desarrollo de lluvias persistentes, tormentas eléctricas, ráfagas intensas e incluso episodios de granizo, dependiendo de las características de cada región.
Los modelos meteorológicos coinciden en que este sistema tendrá influencia sobre gran parte del este del país, incluyendo el Litoral argentino. En ese contexto, Entre Ríos se ubicará entre las provincias con mayor probabilidad de registrar los efectos más destacados durante la jornada del jueves.
La alerta alcanza a toda la provincia
De acuerdo con el informe difundido por el SMN, las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre los 30 y los 60 milímetros, aunque no se descartan registros superiores de manera puntual. Estas condiciones incrementan el riesgo de anegamientos temporarios en sectores urbanos donde las lluvias se concentren en poco tiempo.
El organismo también advirtió que las tormentas podrán estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, por lo que recomendó evitar actividades al aire libre durante el período de mayor inestabilidad y mantenerse informado mediante los canales oficiales.
A la alerta por tormentas se suma un aviso por fuertes vientos del sector sur. Se esperan velocidades sostenidas de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que localmente podrían superar los 80 kilómetros por hora, especialmente durante el pasaje del frente frío.
Después del temporal llegará el frío
Una vez que las tormentas se desplacen hacia el noreste del país, el panorama cambiará de manera considerable en Entre Ríos. El ingreso de aire frío provocará un descenso marcado de las temperaturas y dejará atrás el ambiente húmedo y relativamente templado que predominó durante los últimos días.
Los especialistas anticipan que el viernes y el fin de semana estarán caracterizados por jornadas más estables, aunque con mínimas sensiblemente más bajas y un ambiente típicamente invernal. El cambio será perceptible en pocas horas y marcará el inicio de un período de tiempo más frío en toda la provincia.
Frente a estas condiciones, las autoridades recomiendan asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar circular por calles anegadas durante las tormentas y prestar especial atención a los avisos oficiales. La combinación de lluvias intensas, ráfagas y un rápido descenso térmico convertirá al jueves en una de las jornadas meteorológicamente más relevantes de la semana para Entre Ríos.