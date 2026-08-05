Comenzaron las obras de remodelación en Avenida 25 de Mayo: qué trabajos realizarán durante cinco meses

REDACCIÓN ELONCE
La intervención avanzará a razón de una cuadra por mes y se financiará íntegramente con fondos municipales. Incluirá reparación de veredas, mejoras en el arbolado, nuevos refugios y dársenas para colectivos. No habrá cortes totales de tránsito.
El Municipio inició la remodelación de cinco cuadras del Avenida 25 de Mayo con una intervención que contempla mejoras en veredas y espacios verdes, renovación del arbolado y la construcción de dársenas exclusivas para el transporte público. Los trabajos tendrán una duración estimada de cinco meses y se ejecutarán sin interrumpir totalmente el tránsito.
Las primeras tareas se desarrollaron en el tramo comprendido entre 9 de Julio y Monte Caseros, inicialmente sobre la acera norte y posteriormente sobre la acera sur. La planificación estableció un avance aproximado de una cuadra por mes para disminuir las interferencias sobre la circulación y, especialmente, sobre la actividad comercial.
El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, explicó los principales objetivos de la intervención. “La idea es recomponer el espacio verde, el arbolado, la forestación en todo el sector y mejorar la accesibilidad en el área central con una reparación de veredas”, indicó.
Dársenas para mejorar la circulación
Uno de los aspectos centrales del proyecto será la construcción de dársenas destinadas exclusivamente al transporte público. La modificación apunta a evitar que los colectivos permanezcan detenidos sobre uno de los carriles mientras ascienden y descienden pasajeros.
“Estas permitirán que los colectivos ingresen a un espacio exclusivo, liberando un carril de circulación y favoreciendo el tránsito, especialmente en la mano de salida del área central”, explicó Loréfice.
Además, el proyecto contempla la instalación de nuevos refugios para pasajeros del transporte público, bancos y cestos para residuos, junto con un reordenamiento general del espacio urbano.
Una cuadra por mes
La intervención avanzará a razón de una cuadra mensual y tendrá una duración estimada de cinco meses. El cronograma podría sufrir modificaciones en función de las condiciones climáticas que se registren durante la ejecución.
La planificación también buscó reducir el impacto de los trabajos sobre los locales ubicados a lo largo del corredor. “Se tendrá cuidado para interferir lo menos posible con las actividades de los comercios y se va a ir avanzando mensualmente”, señaló el funcionario.
Durante la ejecución de la obra no se previeron cortes totales de tránsito. No obstante, podrán registrarse interrupciones parciales y reducciones de calzada, principalmente cuando se construyan las dársenas. En esos sectores se colocarán vallados para garantizar la seguridad de trabajadores, peatones y conductores.
Más espacios verdes y renovación de veredas
El proyecto apunta también a consolidar un nuevo corredor verde urbano, mediante la incorporación de espacios verdes lineales en ambas aceras y la conservación de los árboles existentes.
También se incrementará la superficie destinada a nuevas especies vegetales. Según lo proyectado, una mayor presencia de vegetación contribuirá a reducir las temperaturas en el entorno urbano y permitirá mejorar el manejo del agua durante las lluvias.
En paralelo, se realizará una reparación integral de las veredas, se reorganizarán los ingresos vehiculares mediante rampas de hormigón y se construirán nuevos canteros.
Renovación de los desagües pluviales
La intervención también alcanzará infraestructura que no queda a simple vista. El Municipio previó el reemplazo completo de los desagües pluviales horizontales hasta su desembocadura en el cordón.
De esta manera, el proyecto combinará mejoras destinadas a la circulación peatonal y vehicular con intervenciones vinculadas al drenaje urbano, el transporte público y la recuperación ambiental del corredor.